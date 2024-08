Magaly Medina 'fulmina' a Christian Cueva tras constantes polémicas: "Su imagen sigue decayendo"

En medio del desconcierto luego de que Christian Cueva no sería contratado por el club César Vallejo, Magaly Medina decidió lanzar fuertes comentarios contra 'Aladino', quien ha estado envuelto en diferentes polémicas durante los últimos meses.

La conductora de televisión considera que las acciones de Christian Cueva están ocasionado que su carrera termine decayendo, pues UCV habría decidido no contratarlo a pesar de tener todo listo para su presentación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El futbolista Christian Cueva fue visto bebiendo nuevamente, según mostraron las cámaras de "Magaly TV, la firme". Esta conducta recurrente del futbolista ha generado varias críticas, y Magaly Medina no dudó en lanzar todo su arsenal contra él.

Por si fuera poco, 'Aladino' estuvo envuelto en escándalos por su presunto romance con Pamela Franco a pesar de que el futbolista esté casado con Pamela López. Ante ello, Magaly Medina cuestionó la actitud del futbolista, pues considera que su imagen está decayendo en gran medida.

"De lo más irresponsable. No se da cuenta de que su imagen sigue decayendo. Creo que ha entrado a una vorágine, pero hacia abajo. Su vida personal está mal. Este tipo no necesita que lo lleven un fin de semana a un retiro espiritual, él necesita que lo lleven a un centro de rehabilitación, pero no por un fin de semana, sino por largo tiempo", señaló Magaly Medina.