Rosángela Espinoza: se filtra video de la modelo en el mismo avión que Christian Cueva

Como se sabe hace algunos días el programa de "Amor y fuego" dejó entrever que Rosángela Espinoza habría sido una de las mujeres con las que el jugador Christian Cueva habría sido infiel a su esposa.

Es así que el día de ayer se filtró un corto video en donde claramente se puede ver a la modelo en el mismo avión que el pelotero por lo que no dudó en dar su descargo en redes sociales.

Mucho se ha dicho de Rosángela Espinoza estos últimos días luego de que el programa de espectáculos 'Amor y Fuego' sacará a la luz una foto de la modelo junto a Christian Cueva en lo que sería en un hotel de Orlando en Estados Unidos.

Desde allí nuevamente han salido a flote especulaciones que dejarían a la influencer mal parada al sumarse a la larga lista de mujeres con las que el pelotero habría sido infiel a su esposa Pamela López.

Y eso no queda ahí ya que el día de ayer la plataforma de entretenimiento llamada 'Insrarándula' evidenció un video archivo del año del 2023 en donde nuevamente Rosángela Espinoza coincide con el popular "Aladino" en un avión.

En el corto video se puede ver como el jugador se encuentra sentado delante de la modelo ambos sin cruzar una sola palabra lo que sería extraño debido a la foto que se difundió hace algunos días dónde salen los dos y es que esta instantánea corresponde a muchos años atrás donde si evidenciaban una amistad.

Esta vez la modelo no se hizo la loca y decidió responder a Samuel Suárez líder de la plataforma de entretenimiento sobre este veo que viene circulando en redes sociales.

"Así es en ese momento mi sobrina me dijo que estaba ahí ya al final cuando llegamos a Trujillo pero al inicio cuando embarqué ni idea. Yo pedí que me cambiaran el asiento Y me dieron ese. ¡Qué horror!", escribió la chica reality al parecer asombrada por todos los comentarios que se han dicho en su contra.