¡Se incomodó! Rosángela Espinoza y la ocasión en la que negó vínculo con Cueva: "No hay pruebas"

Christian Cueva se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que su aún esposa revelara una lista de mujeres con quienes 'Aladino' le habría sido infiel. Cabe recordar que Rosángela Espinoza había sido vinculada con Christian Cueva. No obstante, el futbolista negó en febrero de este año haber tenido algún amorío con la modelo.

Aún así, 'Amor y Fuego' reveló una foto inédita de Espinoza junto a Cueva en lo que parece ser una habitación. Ante ello, muchos recordaron la ocasión en la que Rosángela Espinoza negó tener algún tipo de relación con Christian Cueva. Te contamos todos los detalles aquí.

Como se recuerda, en julio de 2019 varios medios de espectáculos empezaron a especular sobre una posible relación entre Rosángela Espinoza y Christian Cueva. No obstante, cuando reporteros de Magaly Medina le consultaron a la modelo acerca de estos rumores, ella negó tajantemente tener cualquier tipo de relación con 'Aladino' o con cualquier otro futbolista.

"No hay nada, no sé qué ha pasado. No entiendo por qué han sacado esos titulares, esas noticias, no hay pruebas, no sé por qué me vinculan con los jugadores, no hay nada", señaló la modelo en aquella oportunidad. Además, las cámaras la captaron incómoda por dichas preguntas.