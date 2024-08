Magaly sobre Pamela López tras presunto romance clandestino: "Ha quedado como una mentirosa"

Magaly Medina se dirigió a Pamela López luego de que saliera más pruebas que confirman que la todavía esposa de Christian Cueva habría mantenido un romance con Luis Fernando Rodríguez asegurando que la madre de familia ha quedado mal parada al revelar una versión que carece de verdad.

Como se sabe hace algunos días, Pamela López ha sido señalada como la manzana de la discordia entre su amiga Nardha Velarde y su aún esposo Luis Rodríguez, y es que el día de ayer salió a la luz un video de Pamela y Luis abrazados en evidente confianza.

El día de ayer se difundieron unas imágenes en donde se le ve a Pamela López grabando un video junto a Luis Fernando Rodríguez ambos aparentemente abrazados, Pamela inicialmente hace un corazón con los dedos para que algunos minutos después Luis la bese bastante cerca al cuello.

Magaly presentó un mensaje que le envió Pamela López en donde confirma que no mantiene ningún tipo de relación con Rodríguez y que incluso su amiga y su presunto nuevo galán solo tenían una relación de padres por lo que solo tenía una amistad con el empresario.

Debido a esto Magaly Medina no tuvo pelos en la lengua para referirse a las mujeres que se entrometen en matrimonios por lo que le lanzó a una chiquita a la madre de familia.

"A mí las clandestinas no me gustan, las partiduras no me gustan", dijo la popular "Urraca" quién al parecer se encontraba decepcionada de Pamela al hacer lo mismo de lo que alguna vez ella también sufrió durante su matrimonio con el pelotero.