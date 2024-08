Alejandra Baigorria sorprende tras anunciar su salida de América Televisión: "Se cierra esta etapa con ellos"

La popular Alejandra Baigorria realizó un importante anuncio en su cuenta de Instagram sobre su salida de la televisión. El 20 de agosto, tomó la drástica decisión de no seguir trabajando en su canal, América TV luego de varios años. Cabe resaltar que la rubia era conductora en el programa 'Consume Perú' y colaboraba con Pamela Franco.

Luego de revelar que ya no formará parte de América Televisión, Alejandra Baigorria ha causado una ola de reacciones en las redes sociales. Luego de pertenecer al canal de Pachacamac por alrededor de 10 años, la rubia empresaria anunció hoy 20 de agosto que cierra esta etapa en la televisión, lo cual podría dejar a entender que se enfocaría en nuevos proyectos.

Cabe resaltar que Alejandra Baigorria participaba actualmente en 'Consume Perú' junto a Pamela Franco. De igual forma, fue chica reality por varios años en el programa 'Esto es Guerra'. Sin embargo, ahora la rubia de Gamarra anunció el fin de esta etapa en su vida.

Alejandra Baigorria explicó las razones por las que decidió finalizar su relación con América Televisión, mencionando que desea desarrollarse profesionalmente y explorar una nueva faceta en su carrera.

"Soy una mujer que no le tiene miedo a las nuevas oportunidades, me encanta probar nuevas cosas. Cuando me puse la camiseta de 'Esto es guerra', 'Combate', 'Consume Perú', soy muy agradecida y muy entregada en mi trabajo al 100%. Es mucha tristeza, me costó, me dolió, pero es una decisión tomada para bien y mejorar, tener nuevas oportunidades", finalizó Alejandra Baigorria.