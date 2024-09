¡Exige justicia! Madre de Katherine Gómez anuncia apelación contra sentencia a Sergio Tarache

Hace unos días el Poder Judicial determinó que Sergio Tarache, asesino confeso de la joven Katherine Gómez recibirá solo 26 años de prisión lo que la madre de la víctima consideró injusto para la muerte de su hija mayor pues en todo momento exigió 30 años para el venezolano.

Es así que Cinthya Machare, madre de Katherine apelará esta condena para luchar por una cadena más extensa para el culpable de haber quemado viva a su hija hasta causarle la muerte tras varios días de agonía.

Madre de Katherine Gómez apelará sentencia de Sergio Tarache

Como se recuerda hace unos días el fatídico caso de feminicidio que involucraba la vida de catering Gómez finalmente tuvo una condena de tan solo 26 años de prisión contra Sergio Tarache Parra asesino confeso de la joven de apenas 18 años quién fue asesinada a sangre fría por el venezolano en la plaza 2 de mayo en marzo del 2023.

Sin embargo, la familia de la víctima en especial la madre, Cinthya Machare, agregó que la fiscalía apelará la sentencia de esta condena contra Sergio Tarache y espera que el colegiado superior pueda recapacitar y establezca una condena Que responda por los años irreparables que causó en su familia.

"Se estimaba los 30 años y 6 meses que ha solicitado la fiscalía. Y ahora nos sorprendió el juzgado con ese tipo de pena. La verdad es que mi familia está muy indignada porque esperábamos una condena justa. Ahora, de los 26 años se le va a reducir el tiempo que ha estado en prisión preventiva. Es indignante, abrumador todo esto", dijo la madre en una radio local.

@latinanoticias 🗣️ El 10 de septiembre, Sergio Tarache admitió ser el autor del feminicidio agravado de Katherine Gómez en Lima, Perú. Aunque aceptó la responsabilidad, rechazó el monto de reparación civil. ⚠️ Durante el juicio virtual, pidió disculpas a la familia de la víctima y expresó temor por su vida y la de su familia. La Fiscalía solicitó una condena de más de 30 años, postura que fue aceptada por el tribunal, cerrando el debate. ♬ sonido original - Latina Noticias

Machare aseguró que esperaba una pena mucho más drástica que responda por la muerte de su hija Catherine Gómez sin embargo se encuentra bastante decepcionada por el accionar de las autoridades quiénes han sido testigos del sufrimiento que vivió su hija.

"Según ellos, no tenía antecedentes. Pero él no respetó la vida de mi hija ¿En qué país vivimos? El reo tiene más derechos que la víctima. De parte del Ministerio Público, se va a apelar la decisión del juzgado. Vamos a ver qué resultado nos da. Tengo esperanza de que el juzgado recapacite, que vean el caso y le den la condena que ya se había estimado antes", agregó Cinthya bastante dolida por buscar justicia por su hija.

Lamentablemente, Machare es consiente que ni todos los años del mundo para Sergio Tarache le devolverán a su hija y le quitarán el sufrimiento que vivió junto a su familia tras la pérdida de la menor, sin embargo, busca que el culpable pague al menos con su libertad la consecuencia de sus actos y no pase por alto un grave caso de feminicidio.

Sergio Tarache se declara culpable del feminicidio de Katherine Gómez pero se NIEGA a pagar reparación civil

Sergio Tarache Parra, ciudadano venezolano, admitió los cargos y se declaró culpable del delito de feminicidio de Katherine Gómez, ocurrido en marzo de 2023, durante el juicio oral llevado a cabo este martes, 10 de septiembre, en el Segundo Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte de Lima.

En su declaración, el acusado pidió disculpas a los familiares de la víctima, quien falleció debido a las graves quemaduras sufridas después de que Tarache le prendiera fuego en plena vía pública. "Acepto los hechos que se me imputan, gracias a mi defensa (...) debo pedir disculpas a toda la familia por lo sucedido", sostuvo Tarache, quien además se mostró en desacuerdo con el monto de la reparación.

La Fiscalía de la Nación reiteró que, según el Código Procesal Penal, no se reduce la pena de 30 años que se solicita contra Tarache Parra, ya que no existe ese tipo de beneficio en casos de feminicidio. No obstante, el acusado manifestó que no está de acuerdo con el pago de la reparación civil de 500 mil soles.

"Yo me considero responsable de los hechos que se me imputan, sin embargo, no acepto la reparación civil", sostuvo el feminicida.

Hasta la fecha Cinthya Machare seguirá luchando por una condena justa para Sergio Tarache Parra asesino confeso de su hija Katherine Gómez quien fue víctima de un feminicidio y cuyo caso jamás será olvidado.