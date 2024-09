María Pía sorprende tras regresar a 'EEG' como conductora: "Ya sé que dije que no vuelvo..."

María Pía Copello fue la invitada estrella el día de ayer en el último programa de 'Esto es Guerra' recordando los viejos tiempos cuando estuvo a cargo de la conducción del reality de competencia.

La modelo e influencer se pronunció mediante sus redes sociales al pisar nuevamente el set que por un momento fue suyo cuando compartió las alegrías y tristezas del programa de competencia, diversos usuarios celebraron su presencia en el reality e incluso aseguraron que debería quedarse.

La ausencia de Katia Palma en el programa 'Esto es Guerra' rápidamente fue reemplazada por una de las conductoras que ha marcado historia en el reality de competencia.

Y es que María Pía Copello no dudo en volver a 'Esto es guerra' aunque sea por unos días y revivir los momentos que vivió con los 'combatientes' y 'guerreros' cuando formó parte de esa linda familia.

La ex animadora infantil escribió en sus redes sociales que a pesar de haberse despedido millones de veces del reality siempre será un espacio en donde la alegría y la complicidad sobran.

"Sí, ya sé que dije 100 veces que no vuelvo... Y VUELVO. Pero es que me divierto tanto en 'Esto es Guerra' que cada que me lo piden, yo feliz", escribió la conductora bastante emocionada por volver a la conducción de uno de los programas más sintonizados a nivel nacional.