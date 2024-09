¡La choteó! Melissa Klug revela que Pamela López se disculpó pero no lo aceptó ¿Por qué?

Hace ya algunas semanas atrás se supo que Melissa Klug le había enviado una carta notarial a Pamela López luego de que ella asegurará que la empresaria se habría involucrado con Christian Cueva cuando aún estaba casado.

Es así que estas palabras no pasaron por alto por Melissa Klug quien decidió tomar acciones legales en su contra, sin embargo, reveló que la madre de familia se comunicó con ella para disculparse por lo dicho en el programa de Magaly Tv la Firme.

El programa de 'América Hoy' reveló las recientes declaraciones de Melissa Klug luego de hacer pública su denuncia contra Pamela López tras presuntamente haberla difamado y manchado su honor a nivel nacional.

Es por ello que la empresaria sorprendió al confesar que Pamela López logró disculparse con ella por lo dicho en el programa de Magaly Medina, sin embargo la expareja de Jefferson Farfán no quiso aceptar las disculpas porque consideró que no eran las formas para reivindicarse de lo declarado sobre su persona.

"Ella salió a expandirse y no medirse. Le di la opción, se lo dije. Se disculpó pero no en el medio que manchó mi honor" , dijo la popular 'Blanca de Chucuito' quien esperaba que López hiciera una disculpa pública mediante el programa de la 'Urraca'.

Es por ello que Melissa decidió continuar con el proceso que dicho sea de paso ya fue aceptado por el juzgado quien definirá si procede o no y así tomar las medidas del caso por las declaraciones de la todavía esposa de Christian Cueva.

Por otro lado, la abogada de Pamela López, Rosario Sasieta, aseguró que su representante le indicó que no tuvo ningún tipo de comunicación con Melissa Klug tal y como ella lo confirmó en el programa matutino.

Es por ello que las conductoras en especial Ethel Pozo aseguró que Melissa Klug no sería capaz de asegurar algo tan delicado a la ligera sin tener las pruebas de sus afirmaciones por lo que se espera que Melissa Klug muestre la presunta disculpa de Pamela López.

Hasta el momento la empresaria aseguró que las palabras dichas por Pamela no solo afectaron su imagen sino también a sus hijos quienes están expuestos a las redes sociales y ven todo lo que se dice de su madre, es por este motivo que decidió llevar hasta las últimas consecuencias su demanda para defender su reputación e imagen como madre de familia.

"No puedo pronunciarme mucho. Mi abogado me ha asesorado y me dijo que el tema ya está judicializado y es ahí donde se tendrá que resolver la cosa (...) Mi denuncia ya está aceptada", dijo Melissa Klug. En ese momento, Janet Barboza acotó se mostró sorprendida por dichas declaraciones. "Uy, se le viene la noche a Pamela López, porque todo lo que uno dice, tiene que demostrarlo".