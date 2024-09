Olinda Castañeda sorprender al ser vista predicando en la calle: "Cristo nos cambia"

La exmodelo Olinda Castañeda fue captada en San Juan de Miraflores, exactamente en Ciudad de Dios, con un parlante y micrófono provocando la curiosidad de transeúntes quiénes lograron identificar de quién se trataba.

Como se sabe la ex chica reality decidió llevar una vida diferente hace ya algunos años alejándose de las pantallas de los escándalos para enfocarse en formar una familia con su actual pareja con quien ya tiene una bebé.

La recordada modelo Olinda Castañeda y ex figura de la farándula sorprendió hace unos días al ser captada con micrófono en mano predicando la palabra de Dios provocando la curiosidad de transeúntes quienes de inmediato identificaron que era la ex chica reality quién ahora lleva una vida religiosa.

Desde que Castañeda decidió cambiar su vida a un estilo abocado al cristianismo la ex modelo decidió llevar su mensaje de fe directamente al público en plena vía pública.

Durante su predicación la ahora madre de familia compartió una reflexión sobre su vida personal antes de encontrar a Cristo asegurando que estaba perdida en los pecados que encontró en este mundo de la farándula.

Asimismo, aseguro que gracias a Cristo ella logró sanarse de la depresión de los pensamientos negativos de la ansiedad y que encontró un propósito para salir adelante por su familia.

"Jesús vino a darme paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que me quitó la ansiedad, la depresión y todo el dolor en mi corazón. Cristo sana , cura y libera a los cautivos y yo fui una de esas personas. Puedo dar testimonio y fe de que Cristo nos cambia y sana. Él es el único camino, la verdad y la vida" , explicó la ex influencer convencida de todo lo que Cristo ha logrado en su vida personal.

Finalmente, Olinda invitó a todos los oyentes a que puedan unirse al camino de dios tal y como ella lo hizo en su momento y encontró la felicidad.

Es importante mencionar que esta no es la primera vez en la que Olinda Castañeda se encarga de predicar su testimonio ya que ha hecho uso de la tecnología como ser parte de diversos podcast donde también ha revelado que ha sido Jesús quien ha reinventado su vida.

E incluso agrego que en algún momento logró hablar con Jesús y le hizo una revelación qué fue tomada con humor por diversos usuarios en redes sociales.

El día de ayer otro nombre salió a la luz como una de las mujeres con las que habría sido infiel Christian Cueva, el nombre de Olinda Castañeda fue mencionado en el diario el Popular por lo que la modelo decidió responder ante esta delicada acusación.

A través de un corto video, la ex chica reality quiso aclarar el supuesto vínculo con Christian Cueva y rechazó haber tenido algún romance con el popular "Aladino".

"Me mencionan, están afirmando que yo he sido vinculada con Christian Cueva, que he sido amante de Christian Cueva, que él fue infiel a su esposa conmigo, lo cual no es cierto", dijo indignada la exmodelo.