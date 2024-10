Andrés Hurtado: Exanimador de 'Chibolín' revela que se quedó sin trabajo tras polémica

El presentador de televisión Andrés Hurtado fue despedido de Panamericana TV tras ser investigado por tráfico de influencias y cohecho activo. Este despido afectó gravemente a Raúl Francia, exlocutor de 'Sábado con Andrés', ya que las empresas con las que colaboraba le retiraron su apoyo después de que en redes sociales comenzaran a asociarlo con el caso de Hurtado.

Sin embargo, el exlocutor de 'Chibolín' decidió contar su verdad y desligarse de toda acusación en contra del presentador de televisión. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En una entrevista con el podcast 'Simples mortales', el recordado locutor del programa 'Porque hoy es sábado con Andrés' expresó su profunda indignación por ser acusado de delincuente, a pesar de no ser culpable de las acusaciones que se le imputan tras la polémica de 'Chibolín'.

En ese sentido, Raúl Francia aseguró que dicho video difundido en redes sociales afectó profundamente su trabajo. Incluso, ha perjudicado en la salud de su madre.

"En TikTok me han sindicado como si estuviera recibiendo favores políticos, a mi mamá casi le da un infarto. Todas las empresas en las que prestaba servicios me dijeron hasta aquí nomás, me han dado la espalda", mencionó.