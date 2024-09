Magaly pierde los papeles y encara a su reportero EN VIVO: "Nos estás mal informando a todos"

Magaly Medina protagonizó un fuerte altercado con su reportero Gianfranco Pérez durante la más reciente emisión de programa ayer por la noche. La periodista encaró EN VIVO al también conductor de 'Puro Floro' por presuntamente dar información inexacta sobre el proceso judicial que se sigue contra Cristian Martínez Guadalupe.

Cómo se sabe, ayer a las 6:00 P.M. se debía decidir si 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán, era sentenciado a prisión preventiva o quedaba libre mientras duren las investigaciones en su contra tras ser acusado por presuntamente agredir sexualmente a una joven de 19 años.

Gianfranco Pérez se encontraba en las afueras de la Corte Superior de Lima Este, en San Juan de Lurigancho, desde donde indicó que el juez a cargo del caso de Cristian Martínez había suspendido la diligencia debido a que "no encontró fundamentos para declarar fundado el pedido de prisión preventiva que el Ministerio Público solicitó".

Sin embargo, después de escuchar las declaraciones que el abogado de 'Cri Cri' dio a las cámaras de Magaly, la conductora explotó contra su reportero acusándolo de no estar debidamente informado y de difundir información que no sería verídica.

" El abogado no dice en ningún momento que el magistrado no ha encontrado pruebas suficientes, Gianfranco . lo que dice es que mañana se va a declarar fundado o infundado el pedido de petición preventiva (...) Me parece que estás siendo bien ligero en apreciación y nos estás mal informando a todos ", expresó Magaly muy molesta.

Enseguida, el hombre de prensa intentó justificarse diciendo que no había conseguido la versión del abogado del denunciante, pero Magaly le volvió a responder diciendo que había malentendido todas las declaraciones.