Milena Zárate tras rechazar reencuentro con Greissy Ortega: "No soy un payaso, me cansé de ser utilizada"

Milena Zárate volvió a marcar distancia con su hermana Greissy Ortega. En una reciente entrevista con "América Hoy", la colombiana dejó bien claro que no está interesada en ningún tipo de reconciliación, ni siquiera si su hermana le pidiera perdón en público.

Milena Zárate tras negarse a reencuentro con Greissy Ortega

Milena Zárate fue clara y directa al explicar por qué no aceptó reencontrarse con su hermana Greissy Ortega en el programa "Esta Noche". La colombiana no se guardó nada y aseguró que ya no permitirá que usen su nombre ni a sus hijos como parte de un show mediático.

"Porque yo no soy un payaso, porque ya me cansé de ser utilizada", fue la respuesta directa de Milena a "América Hoy" cuando le preguntaron por qué rechazó reencontrarse con Greissy en el programa "Esta Noche".

Además, la cantante y ahora actriz se mostró indignada por el uso de los niños en medio del conflicto entre ellas.

"Ya me cansé de que siempre pongan a los niños de frente para lavarte la cara cuando haces las cosas mal y eso no se hace", sentenció.

No quiere saber nada más. Cuando la reportera le preguntó si aceptaría un perdón de su hermana, Milena respondió con firmeza.

Milena Zárate no aceptaría disculpas de Greissy Ortega. (América Hoy)

"No", dijo Milena tajantemente. Y con eso dejó claro que su decisión no tiene marcha atrás. La relación entre las hermanas Zárate parece estar más rota que nunca.

Una serie que promete causar revuelo

En otro momento de la entrevista, Milena habló sobre su nueva serie autobiográfica, titulada "Sobreviviendo al dolor", que contará parte de su vida, incluyendo situaciones muy personales y personajes que serían fácilmente reconocibles.

"Si en algún momento alguien se siente identificado con esta historia o con algún personaje, por algo será", dijo Milena, dejando en claro que lo que mostrará tendrá relación directa con lo vivido.

¿Teme una denuncia por parte de su hermana o su ex? Milena fue consultada si no teme que alguna persona aludida quiera tomar acciones legales, y ella aseguró que todo está bajo control.

"No, en realidad no. Antes de iniciar este proyecto hemos estado en conversación con todo el equipo, obviamente con el área legal también. Y en realidad es una serie basada en la vida de alguien, que es en este caso la vida mía, y todo lo que se represente en esa serie son personajes", explicó.

Esto da a entender que si bien la historia se basa en hechos reales, los nombres y detalles han sido modificados para protegerse legalmente.

Milena Zárate está decidida a cerrar capítulos en su vida. No quiere reconciliaciones forzadas ni shows mediáticos. Ahora se concentra en contar su verdad a través de una serie que seguramente dará mucho que hablar. Y por ahora, la puerta a Greissy Ortega está completamente cerrada.