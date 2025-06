Jackson Mora estalla tras ser captado con anfitriona: "Soy un hombre soltero, no le debo explicaciones a nadie"

¡No se quedó callado! Jackson Mora, conocido por su pasada relación con Tilsa Lozano, fue captado en una discoteca acompañado de una anfitriona, lo que desató rumores de un nuevo romance. Sin embargo, lejos de quedarse callado, salió a responder con fuerza y dejó las cosas bien claras.

El exboxeador Jackson Mora, expareja de Tilsa Lozano, salió con todo luego de que se difundieran imágenes suyas junto a una anfitriona en una discoteca. El exboxeador negó tener un romance con la joven y se mostró bastante incómodo por los comentarios que se han generado a su alrededor.

Aclara que no hay romance. Jackson habló para el programa "La Noche Habla", donde justamente trabaja su exesposa Tilsa Lozano. Al ser consultado por las imágenes donde aparece con la joven llamada Jennifer, respondió tajante.

"A Jennifer la conozco desde hace 13 años, no solo estuve con ella, estuve con varias amigas más. Y no tengo nada con ella y con nadie", aseguró. También dejó en claro que no salió solo con ella, sino con más gente. "Ella trabaja en ese bar. No fui con ella. Yo fui un rato a saludar y me fui", explicó.