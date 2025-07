Kukuli Morante regresa a 'Al Fondo Hay Sitio' para encarnar a 'La Gladys' después de 10 años

Kukuli Morante sorprendió al hacer su regreso triunfal a 'Al Fondo Hay Sitio' después de una década fuera de las pantallas. La actriz regresó para interpretar a su entrañable personaje, 'La Gladys', y poner de cabeza a todo el barrio Las Lomas. Además, Kukuli expresó que se siente emocionada por este nuevo desafío.

La actriz confesó que han pasado 10 años desde la última vez que encarnó a su personaje en la famosa teleserie. Reveló que ha sido todo un reto volver a meterse en el papel, ya que temía no transmitir las mismas emociones que antes.

"Yo digo: ¿me saldrá igual? Ya la extrañaba... Volver a hacer sus ocurrencias, su peculiar forma de hablar, que me encanta. Lo estoy disfrutando muchísimo", declaró para América Espectáculos .

En esa misma línea, dijo que su hijo ahora tiene la posibilidad de disfrutar de la actuación de su madre, ya que cuando ella dejó la serie, él era muy pequeño. Ahora que ha retomado su personaje, puede conocer más a Gladys.

"A mi hijo recién le conté el día que vine a grabar, porque quería darle la sorpresa. Está feliz y contento. Me abrazó, porque él vino cuando estaba muy malito y no se acuerda. Me dice que le hubiera gustado verme haciendo los capítulos, pero ahora lo va a poder hacer", agregó.