Beto Ortiz sorprende al revelar que personajes estarían en "El Valor de la verdad": ¿Qué dijo?

El icónico programa 'El Valor de la Verdad' de Beto Ortiz vuelve a la televisión este domingo 9 de marzo con fuerza y promete traer revelaciones impactantes. El periodista se mostró emocionado por esta nueva etapa y dejó entrever quiénes podrían sentarse en el temido 'sillón rojo' en las próximas ediciones.

En una reciente entrevista con el canal de YouTube "Ouke", Beto Ortiz compartió detalles sobre la producción del programa y su primera invitada, Pamela López. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su respuesta cuando le preguntaron sobre los futuros participantes.

Aunque evitó dar nombres, los conductores mencionaron algunas figuras que podrían estar en la lista, como Eva María Abad, Cronwell Gálvez, Shirley Arica, Xiomy Kanashiro, Christian Domínguez y Leslie Stewart. Ante esto, Ortiz sorprendió al afirmar que prefiere mantenerse al margen de los nombres hasta el momento de la entrevista.

"Nadie me cree cuando digo que no sé quiénes han pasado porque no quiero saber. Yo estaba de vacaciones y el equipo estaba pasando polígrafo. Antes, cuando era más chancón, sí lo hacía", confesó el periodista.