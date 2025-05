Milena Zárate afirma que el personaje de Jonathan Maicelo estará en su serie: "Va estar de todas maneras"

La colombiana Milena Zárate viene realizando producción de su nueva serie biográfica donde incluirá a reconocidos personajes. Es así como reveló que el el personaje del boxeador Jonathan Maicelo será incluido y contaria la relac6que tuvieron.

Milena Zárate anuncia la promoción de su serie biográfica 'Sobreviviendo al dolor' en el programa de 'Amor y Fuego'. La cantante cuenta que se encuentran en el proceso del guión y tendría muchas cosas por contar. Además, reveló que habrá un personaje de Jonathan Maicelo y en forma de broma, comenta que es difícil encontrar al actor.

"Una pregunta, Maicelo va estar incluido en tu serie?", le pregunta Gigi Mitre a Milena y ella responde: " Sí, de todas maneras va a estar (Lo vas a sacar con cirugía o antes de) No, antes de la cirugía, chancado. El problema es buscar a alguien que tenga la lengua así".

Después, Milena Zárate comenta que aún viene negociando con varias plataformas para que se pueda estrenar. Además, agrega que es un proyecto de mucho esfuerzo que hará todo lo posible para que salga a la luz. Incluso, señala que siempre ha trabajado por sacar todo adelante y está vez, no será la excepción.

"Justamente el formato que se está haciendo es para pueda entrar en cualquier plataforma. En el peor de los casos, saldrá por YouTube, ve la luz porque me llamo Milena Zárate. Yo no estoy esperando que vengan y me den trabajo, yo ando búsqueda de mi propia chamba y hago lo que tenga que hacer para que las cosas salgan sin la necesidad de hacerle daño a nadie", señala.