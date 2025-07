Giacomo Bocchio genera controversia al hablar del sobrepeso: "Un líder no puede ser gordo"

Giacomo Bocchio se ha caracterizado siempre por su estilo directo y fiel a sus convicciones. Sin embargo, eso le ha traído varios problemas en su carrera televisiva, siendo uno de los más recientes un comentario controvertido respecto a las personas que padecen sobrepeso.

Giacomo Bocchio habla sobre las personas "gordas"

En el más reciente video que publicó el reconocido chef en su canal de YouTube, estuvo acompañado de su mamá, a quien presentó como una de las mayores inspiraciones de su vida y su mayor ejemplo a seguir. Su mamá también es cristiana y ha escrito dos libros relacionados con ello.

El capítulo transcurrió con normalidad, y madre e hijo prepararon haragán de manzana, el postre favorito de Giacomo. Sin embargo, al finalizar la receta y para cerrar el video, Giacomo hizo un comentario que ha generado mucha controversia en redes sociales, resaltando que su madre siempre ha sido delgada como una cualidad.

"Mi mamá tiene una cualidad. Yo nunca he visto a mi mamá subida de peso. Nunca en mi vida he visto que mi mamá haya engordado. Siempre se ha cuidado, desde que tengo uso de razón, mi mamá siempre ha sido flaca y, en parte, es por lo que come", dijo.

Sin embargo, lo que desencadenó una ola de críticas fue que arremetió contra las personas con sobrepeso. "Yo siempre he pensado que un jefe puede ser gordo, pero un líder no puede ser gordo, porque un líder tiene que motivar a la gente que lidera. Si no puedes controlar lo que comes, es difícil que puedas controlar otros aspectos de tu vida", agregó.

El comentario de Giacomo fue avalado por su madre, quien aseguró que no es una crítica con malicia, sino que es más una recomendación para que las personas tengan moderación, no solo con la comida, sino en todos los aspectos de su vida.

Redes sociales reaccionan

El comentario de Giacomo generó diversas reacciones entre los internautas. Mientras algunas personas indicaron que estaba bien concientizar sobre los peligros del sobrepeso y no romantizar la gordura, otras personas aseguraron que padecen enfermedades endocrinológicas que hacen variar su peso constantemente.

"No puedo imaginar cómo hayas ofendido a alguien. Yo soy una persona con sobrepeso y no me incomoda para nada que se mencione el tema. Pero gracias por tu gesto de empatía y buena comunicación", dijo una seguidora suya, respaldando sus declaraciones.

Otras personas lo cuestionaron: "Pero él no es atlético precisamente", "Hay personas con enfermedades autoinmunes", "Para llegar a la obesidad, intervienen factores más allá de los hábitos; influye mucho lo emocional", "Lamentable su afirmación, hay personas con trastornos alimenticios, que escuchan este audio y generan rechazo absoluto", indicaron.

De esta manera, las declaraciones de Giacomo Bocchio abrieron un debate sobre liderazgo, salud y respeto hacia las personas con sobrepeso. Mientras algunos apoyan su punto de vista, otros lo acusan de gordofobia. El chef aún no se ha pronunciado nuevamente sobre el tema, pese a la controversia generada en redes.