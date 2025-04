Giacomo Bocchio se pronuncia tras premio de "El Gran Chef Famosos": "Formé parte.."

El reconocido chef peruano Giacomo Bocchio volvió a ser noticia tras pronunciarse sobre el reciente reconocimiento que recibió el programa 'El Gran Chef Famosos', pese a que ya no forma parte del reality. A través de sus redes sociales, el exjurado sorprendió a sus seguidores al enviar un emotivo mensaje dedicado a sus excompañeros y a todo el equipo de producción de Latina TV.

Por medio de su cuenta de Instagram, Giacomo Bocchio expresó su alegría por el 'Premio Luces' que ganó 'El Gran Chef Famosos' en la categoría 'Mejor programa de Entretenimiento'. El chef, quien participó durante once temporadas, aseguró sentirse agradecido y emocionado por el galardón obtenido.

"Hoy he amanecido agradecido con el Señor y con ustedes por el cariño que he recibido en tantos comentarios, etiquetas y mensajes por el Premio Luces que ha ganado El Gran Chef Famosos, programa en el que participé por 11 temporadas. Me alegra mucho que haya sido premiado este programa del que formé parte, donde muchos elevamos nuestro juego culinario", comentó Bocchio en un video.