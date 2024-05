Melissa Klug y Jesús Barco celebran los seis meses de su hijita: "Te amamos"

Melissa Klug y Jesús Barco están más felices que nunca y lo demostraron al celebrar los seis meses de su bebé, Cayetana. La empresaria y el futbolista organizaron una íntima reunión familiar y compartieron las fotos del festejo en sus redes sociales, mostrando lo enamorados y unidos que están.

Melissa Klug y Jesús Barco celebran los 6 meses de su bebé

Melissa Klug y Jesús Barco están más unidos y enamorados que nunca. La empresaria y el futbolista decidieron celebrar los seis meses de su pequeña hija, Cayetana, con una íntima reunión familiar. Ambos compartieron emotivas fotos de la celebración en sus redes sociales.

En su cuenta oficial de Instagram, Melissa Klug publicó una tierna foto junto a su pareja y la pequeña Cayetana. La decoración de la fiesta incluyó globos de colores pastel como rosa, amarillo, verde y violeta, y una torta decorada con un unicornio.

"Felices 6 meses mi Cayetana hermosa. Nos pintaste la vida de arcoíris llenándola de amor... te amamos pedacito de mi vida", escribió Melissa, acompañando el mensaje con varios emojis que reflejaban su felicidad.

Jesús Barco también compartió las mismas fotos en su Instagram, añadiendo un tierno mensaje: "Felices 6 meses AMOR DE MI VIDA, gracias por alegrar nuestros días mi corazón hermosa. TE AMAMOS Mi PRINCESA HERMOSA". Además, Jesús mostró otras fotos en sus historias, con una nueva dedicatoria para Cayetana, mientras que Melissa compartió imágenes de los lindos adornos que decoraron la fiesta de su bebé.

¿Por qué terminaron Melissa y Jesús?

En una reciente edición del programa "América Hoy", Melissa Klug habló sobre su breve ruptura con Jesús Barco. Según contó, una persona que trabajaba en prensa le dijo que algo extraño estaba pasando con Jesús, aunque no se trataba de una infidelidad.

"Él me pide disculpas, no fue algo malo, no un engaño, pero para mí fue una falta de respeto y se solucionaron las cosas. Llegamos a conversar y me di cuenta quién era la persona que estaba involucrada en esto", explicó Melissa.

Además, aclaró que nunca encontró mensajes o chats comprometedores, y que después de conversar decidieron darse una nueva oportunidad: "No encontré ningún mensaje, esta persona que dice que trabajaba en un canal me dijo que había unas cosas, pero que lo había mandado una persona", remarcó.

Tras resolver sus diferencias, Melissa y Jesús retomaron su relación y ahora celebran los seis meses de su bebé Cayetana con una fiesta familiar. La pareja se mostró más feliz y unida que nunca, disfrutando de cada momento junto a su pequeña.