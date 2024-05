Samahara Lobatón insulta a mujer que salió con Bryan Torres: "Te gusta estar de pe***"

¡Se armó el escándalo! Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, perdió la calma y envió fuertes mensajes a Alexa Gutiérrez, quien fue captada saliendo con Bryan Torres. La influencer no dudó en insultar a la joven y hasta mencionó a Youna, el padre de su hija, en sus mensajes.

Samahara Lobatón contra mujer que salió con Bryan

Samahara Lobatón explotó contra mujer que salió con Bryan. La influencer no soportó ver las imágenes de Bryan Torres, padre de su segundo hijo, saliendo con otra mujer. A través de un chat, Samahara confrontó a Alexa Gutiérrez y le pidió explicaciones por su cercanía con el cantante.

"Alexa, soy Samahara! ¿Quién te mandó a recoger o con quién quedaste para salir ese día? Yo no me voy a pelear por ningún hombre, en tu conciencia quedará que tan cochina puedes ser tú, pero sí te voy a pedir que me digas con quién quedaste ese día", escribió Samahara en un mensaje obtenido por el programa "Amor y Fuego".

Alexa respondió a Samahara, asegurando que no conocía a Bryan y que no tenía ningún interés en él. "No tengo nada con Bryan, lo conocí por un amigo (...) Si podría tener algo con él, al final él está soltero y yo estoy soltera", le respondió Alexa.

Samahara no se quedó callada y acusó a Alexa de no tener códigos, revelando detalles sobre sus exparejas y las de su hermana Melissa Lobatón. "Tú y yo sabemos que te gusta andar de per** detrás de lo que dejo. La misma mier*** me hiciste con Youna que si no te lo comiste fue porque no estaba acá (..) No tienes códigos, no me vas a decir que no sabías que Christian es el ex de Melissa", agregó Samahara en sus mensajes.

Youna y Bryan Torres se pronuncian

Alexa llamó a Youna para contarle sobre los reclamos de Samahara. El barbero no dudó en insultar a la madre de su hija. "Ella con qué derecho te reclama si no está conmigo hace un año. La hue**** está recontra dolidaza pes, por lo que ha visto en las imágenes", respondió Youna.

Por su parte, Bryan Torres se mostró sorprendido por la actitud de Samahara. "Me sorprende sí porque no sé cuál será la intención, yo no hice nada malo", reveló el cantante.

En varias capturas de pantalla mostradas en "Amor y Fuego", se ve a Samahara reclamando a Alexa por su salida con Bryan Torres y acusándola de "comer sus sobras". La influencer también aseguró que Alexa había intentado lo mismo con su exnovio Youna.

"No me digas que no lo conoces porque te he visto cuando le hablas por Instagram, porque hasta después que yo terminé con él tenía abiertas todas sus redes en mi teléfono, así que tampoco te hagas la coj**", expresó Samahara.

Alexa no se quedó callada y respondió a Samahara de manera contundente. "Mira, si yo me hubiera querido comer a sus ex, lo hubiera hecho porque mira mi cara y mira la tuya, fea de mier**", sostuvo Alexa en su mensaje final.

Este escándalo ha generado una gran controversia en las redes sociales y ha puesto nuevamente a Samahara Lobatón en el centro de la atención mediática.