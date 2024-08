Alejandra Baigorria habría paralizado sus planes de boda con Said Palao: "No estoy pensando en eso"

A principios de este año, Said Palao sorprendió a Alejandra Baigorria con una romántica propuesta de matrimonio en Filipinas. Muchos de sus seguidores están a la espera de más detalles sobre este importante acontecimiento para ella. En una reciente entrevista con 'Más Espectáculos', Alejandra sorprendió al revelar que no está enfocada en su boda en este momento.

En ese sentido, Alejandra Baigorria sorprendió con su inesperada revelación sobre cómo va la planificación de su boda. ¿Paralizó los planes? Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Alejandra Baigorria paralizó su planes de boda?

Alejandra Baigorria y Said Palao, una de las parejas más destacadas de la farándula, se preparan para su próximo matrimonio. Recientemente, se les vio buscando el lugar ideal para celebrar este evento tan especial. Sin embargo, la empresaria hizo una confesión inesperada que ha llamado la atención de los usuarios en redes sociales.

A pesar de la romántica pedida de mano de Said Palao, la gringa de Gamarra reveló que vive cada momento paso a paso y desea no acelerar las cosas. En ese sentido, se toma el tiempo de planificar cada detalle de su boda con el debido tiempo.

"No estoy pensando en eso", señaló en un primer momento Alejandra Baigorria. Sin embargo, descartó tener algún problema en su relación con Said Palao.

"Estoy con tantas cosas, de un lado a otro y es en lo que menos estoy pensando. Ni siquiera defino mi vestido y no es que haya choteado la boda, sino que me estoy enfocando en otra cosa y me ayuda a no mantenerme ansiosa (...) Así que estoy superrelajada y tranquila, enfocándome en lo que viene en el momento. Ya cuando llegue el momento, correré con los detalles de la boda", agregó Alejandra Baigorria.

¿Qué se sabe sobre la boda de Alejandra Baigorria?

En otra ocasión, Alejandra Baigorria había detallado para las cámaras de Amor y Fuego que ha reservado lo más importante para su boda. Sin especificar mucho al respecto, la gringa de Gamarra reveló que le faltó tiempo para avanzar en la planificación.

"La verdad es que no he avanzado nada. Aún falta tiempo, ya reservé lo que era más importante y listo; ese era el siguiente paso. Yo estoy trabajando", sostuvo para Amor y Fuego.

Cabe resaltar que Alejandra Baigorria ha descartado tener algún problema con Said Palao y dejó en claro que su relación se mantiene como una de las más sólidas de la farándula peruana. Sin embargo, causa sorpresa a algunos usuarios que aún no haya avanzando en la planificación de su boda con Said Palao.