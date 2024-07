¡Otro nivel! Jazmín Pinedo se luce entrevistando a Antonio Banderas: "Un placer"

Jazmín Pinedo sigue escalando profesionalmente Y es que esta vez la modelo compartió a través de sus redes sociales la entrevista que le realizó Ale actor español Antonio banderas en Río de Janeiro.

La popular 'Chinita' se encuentra de vacaciones del programa que suele conducir en las mañanas llamado 'Más espectáculos', sin embargo, aprovechó estos días para no perder la oportunidad de conocer en persona al recordado "Zorro".

Dejando al Perú en alto

Jazmín Pinedo ha desatado furor en sus redes sociales al compartir la entrevista que le realizó Antonio banderas debido al lanzamiento de su nuevo perfume en conjunto con la actriz Stef Roitman.

"Como les había adelantado viajé a Brasil para entrevistar a Antonio banderas en el lanzamiento de su segundo perfume femenino junto a Stef Roitman The Icon Splendid", escribe emocionada la conductora de espectáculos.

Además, recalcó que este nuevo producto que ha sido lanzado al mercado es un símbolo de empoderamiento hacia todas las mujeres que hay en la sociedad.

"Un perfume para la mujer empoderada, y valiente de hoy, te pierdas esta charla llena de mensajes potentes'", agregó.

La entrevista completa ya está compartida en el Instagram de la modelo en donde ha recibido bastantes comentarios positivos ya que si bien es cierto Jazmín no es una entrevistadora como tal, la mayoría de cibernautas han recalcado que tiene muy buen dominio de palabras y sabe dirigir muy bien una entrevista.

"Lo haces increíble Jazmín cada día te admiro más", "buen manejo me gustó tu forma de expresarte elegante, tranquila y fina", "muy buena la entrevista éxitos chinita", "una cosa es ser linda y otra es ser inteligente y Jazmín es ambas", "excelente Gracias por la entrevista a un gran actor como Antonio Banderas", fueron algunos de los comentarios positivos hacia la modelo quién cada vez sorprende más con su dominio frente a cámaras.

Cómo se sabe Jazmín Pinedo se ha enfocado en crecer profesionalmente en la pantalla chica sin dejar de lado los aspectos sentimentales ya que se encuentra en una relación con el chileno Pedro Araujo con quién ya lleva algún tiempo.

Jazmín Pinedo revela que perdió 100 mil soles por ESTAFA: "Era dinero para los estudios de mi hija"

La conductora de televisión, Jazmín Pinedo, confesó que hace unos años fue víctima de estafa y debido a ello perdió 100 mil soles de sus ahorros. La ex chica reality se mostró sumamente apenada por lo sucedido, pero tiene la esperanza de recuperar el dinero.

Según contó Jazmín en su programa 'Más Espectaculos', La reciente estafa de la que fue víctima Israel Dreyfus le hizo recordar que hace muchos años ella también confío mucho en una persona de su entorno cercano, pero terminó pagándole mal, porque se quedó con mucho dinero y hasta ahora sigue esperando que se lo devuelvan.

"Me pasó algo similar. Una persona cercana se me acercó a pedir dinero, yo le di, y te hablo de más de 100 mil soles. Le doy este dinero y la persona me devuelve, primero se ganan tu confianza hasta cuando dicen; 'ya la tengo servidita' y me pidieron un poco más dinero", contó.

La presentadora del desaparecido reality de competencia, 'Combate', dijo que prefiere mantener en reserva la identidad de la persona que la estafó y espera que pueda cumplir con devolverle el dinero como se lo ha prometido.

Además, se mostró ligeramente acongojada al recordar que los 100 mil soles estaban destinados para los estudios superiores de su única hija, producto de su relación con Gino Assereto.

"Le di mis ahorros desde que era una niña, trabajo desde los 16 años. Y le di literalmente mucho de mis ahorros que eran un dinero separado para los estudios y el futuro de mi hija... Tengo la esperanza que la persona que está detrás de esta situación se ponga la mano en el corazón y cumpla con lo que tenga que cumplir", confesó.

Finalmente, confesó que la situación le provocó mucho estrés e incluso resquebrajó salud en más de una oportunidad. "Es una situación difícil y que incluso te enferma, he pasado unos meses bien difíciles, me desgastó la energía de una manera que no te imaginas", sentenció.