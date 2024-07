Streamer 'Sideral' le responde a Tomate Barraza tras ser acusado de difundir videos falsos de su hija ¿Qué dijo?

El popular cantante 'Tomate' Barraza reveló que su hija Gaela, de 16 años, viene siendo víctima de la difusión de contenido falso y dañino, lo cual significa un grave delito. Ante ello, Barraza causó revuelo en el podcast de Carlos Orozco al acusar al streamer Sideral.

Recordemos que el creador de contenido es acusado de difamar la integridad de la hija menor de Barraza. Sin embargo, el denominado 'Sideral' salió a dar su versión de los hechos asegurando que han suplantado su identidad. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Streamer 'Sideral' se pronuncia ante graves acusaciones

A través de sus redes sociales, Jesús Luján Carrión, más conocido como 'Sideral' decidió responderle a Tomate Barraza para aclarar la situación entorno a las acusaciones que ha recibido. Y es que el conocido 'Sideral' afirmó que él no ha difundido las imágenes falsas de la hija del cantante Barraza. Además, aseguró que han suplantado su identidad como en otras ocasiones ya lo han hecho.

"Esto va para ti Carlos Barraza, me apena mucho lo que te está pasando porque yo tengo una prima, una hermanita. A mí no me gustaría que un x venga y esté tratando mal a tu hija. La verdad yo no lo soy, obviamente no lo soy. Están usando mi identidad, están suplantando mi identidad. Yo quisiera ayudarte a ti a buscar a ese desgraciado porque yo denuncié a una persona que suplantó mi identidad donde estaba vendiendo 'packs'", reveló el streamer Sideral sobre el polémico tema.

En esa línea, Luján Carrión también entendió la molestia de 'Tomate' Barraza y se ofreció a ayudarle en la búsqueda del presunto culpable que ha difundido contenido falso de la hija del cantante.

"(El presunto culpable) Se creó un grupo de telegram 'La beba army', estaban haciendo tonterías y decía 'Jesús Luján Carrión'. Tengo sus datos reales si no me equivoco (Del presunto culpable). Cuentas conmigo para ayudarte y para todo Tomate Barraza. Yo no soy la persona que hace ese tipo de cosas. Stremeo hace más de 8 años, yo soy la persona que más bullying le han hecho en todo el Perú. Estoy contigo Tomate Barraza", acotó.

¿Quién es Sideral?

El streamer Jesús André Luján Carrión, más conocido como Sideral, es considerado un exjugador profesional del videojuego Dota 2 y empezó a adquirir mayor popularidad en la plataforma de Facebook haciendo transmisiones en vivo.

En ese sentido, con varios años en Internet, Sideral se convirtió en un personaje que es blanco de 'memes' y hasta fake news. Incluso, en muchas ocasiones, el propio streamer ha tenido que salir a desmentir las noticias falsas que lo vinculan a sucesos que son tomados como reales.

Cabe resaltar que en la famosa 'chocolatada' en 2021, se viralizó diversas invitaciones al evento que presuntamente estaba organizando Sideral en su casa. No obstante, todo ello empezó producto de los 'trolleos' en redes sociales. Tal fue la magnitud de esta fake new que el streamer tuvo que hacerse cargo de la organización del evento, el cual él no había iniciado.