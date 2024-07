Korina Rivadeneira denuncia posible fraude y teme perder sus ahorros: "Cerré mis cuentas bancarias"

La modelo Korina Rivadeneira denunció mediante sus redes sociales que podría ser víctima de fraude luego que un grupo de delincuentes hicieran una migración de su número de celular a otra operadora sin su consentimiento. Además, dijo estar temerosa de las consecuencias y por tanto, cerró sus cuentas bancarias.

La influencer venezolana está alejada de la televisión hace varios años, pero nos mantiene actualizados sobre su vida mediante su cuenta oficial de Instagram, y fue allí donde comunicó que estuvo sin servicio de telefonía durante varios días, por lo que decidió ir a su operador y recibió una lamentable noticia.

"Tengo 7 días con mi teléfono sin servicio y me pareció super raro y resulta que fui a mi operador, me dijeron que hice una portabilidad y jamás hice eso. Fui al otro operador donde supuestamente estaba mi teléfono, mi línea nueva y me dijeron que efectivamente había hecho una portabilidad y pregunté cómo había sido posible si yo no lo hice", contó mediante historias.

Korina Rivadeneira denuncia posible fraude

La influencer denunció que además de haber hecho una migración, los delincuentes cibernéticos sacaron un chip reiteradas veces con su número de teléfono. Asimismo, se mostró indignada ya que no podía creer que todo eso haya sucedido, porque cuando ella intentó pedir un nuevo chip lo primero que le solicitaron fue su carnet de identidad, una firma y pasar su huella digital.

El presunto caso de fraude ha puesto entre la espada y la pared a la esposa de Mario Hart, quien se mostró sumamente preocupada por lo peligroso que podría resultar la clonación de su número en diversas oportunidades. Sin embargo, ya tomó las acciones correspondientes.

Finalmente, aconsejó a sus seguidores que tengan cuidado con esta nueva modalidad de estafa, o fraude, ya que podrían acceder a los datos personales de los celulares y manipular aplicaciones bancarias, billeteras digitales y hasta leer conversaciones privadas.

"Tengan mucho cuidado porque yo no sé que pudieron haber hecho, no sé si con mi número de teléfono pudieron sacar yapes, no sé si me sacaron plata de mi banco... no sé si en mi WhatsApp estaban viendo en tiempo real lo que estaba escribiendo y averiguaron cosas... no sé, pero pueden ser muchas modalidades de estafa o fraude con esta modalidad", concluyó.