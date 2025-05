¡Insultos y reclamos! Difunden supuestos chats entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez: "Necesitas ayuda"

¡Se armó el escándalo! En el programa "La Noche Habla", se presentaron unos supuestos chats nunca antes vistos entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán. Los mensajes, que habrían sido autorizados por la misma Darinka, muestran una relación llena de discusiones, reclamos y frases bastante fuertes por parte del exfutbolista.

"La Noche Habla" expuso en exclusiva unos mensajes de WhatsApp que habrían sido autorizados por Darinka Ramírez para salir a la luz. Se trata de conversaciones con Jefferson Farfán que revelarían la tensa y complicada relación que ambos habrían tenido durante los últimos años.

Los chats datan de abril de 2023 y enero de 2024, y muestran un intercambio de mensajes lleno de reclamos, respuestas cortantes y hasta insultos presuntamente por parte del exfutbolista.

¿Jefferson Farfán le repetía "estás loca"? Uno de los primeros mensajes que llamó la atención es del año pasado, cuando Darinka parece reclamarle a Jefferson por algo que ocurrió entre ellos.

Supuestos chats entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez en abril del 2023. (La Noche Habla)

Según los chats, esta misma frase la habría repetido varias veces en diferentes momentos de la conversación.

Supuestos chats entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez en abril del 2023. (La Noche Habla)

Darinka no se quedó callada y le responde: "No, Jefferson, me da cólera cómo hablas", a lo que él insiste: "Oye, ¿qué te pasa?". La joven responde: "Que crees que yo solo pienso en mí", pero él insiste otra vez: "Estás loca. ¿Y qué crees, que yo solo pienso en mí? No, mamita, yo no pienso solo en mí. Tengo una carga increíble".