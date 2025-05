Cuñada de Alejandra Baigorria elogia el look de Vania Bludau y critica a Onelia Molina: "No me agradó"

La boda de Alejandra Baigorria sigue dando que hablar tras haber pasado ya cuatro días de aquel evento. En esta ocasión, la cuñada de la empresaria fue invitada a un programa de TV, para conversar sobre más detalles de la fiesta del matrimonio.

En el programa de 'Todo se filtra', Kurt Villavicencio tuvo de invitada a Paula Elguera. Ella la actual pareja de Dereck Baigorria, hermano de Alejandra, que se desempeña como maquilladora profesional. Durante su presencia en el segmento de TV, estuvo calificando el maquillaje y vestidos que usaron las invitadas.

Cuando le presentaron la foto de Onelia Molina, la joven no dudó en despotricar contra ella por su vestido. En contraste, cuando pusieron la foto de Vania Bludau, ella no dudó en elogiarla por completa y revelar que fue la mejor vestida, después de la novia.

"La forma como tal, no me agradó al 100 por ciento. No me gustó, es la verdad. Su maquillaje sí me gustó, es una chica muy guapa" , expresó sobre Onelia y sobre Vania dijo: "Me encanta, se le ve espectacular. Ella es muy guapa, tiene los pómulos bastantes marcados, es favorecedor, un rostro perfilado, el peinado le quedaba espectacular" .

Durante la entrevista, Kurt Villavicencio no dudó en preguntarle a la joven maquilladora si habría presenciado algunas de las polémicas peleas que se han viralizado en redes sociales. Ante esto, la cuñada de Alejandra Baigorria afirmó que no ya que se retiró antes con Dereck debido a que estaban muy cansados y vivían lejos.

"Yo me he retirado antes que todos estos acontecimientos pasen porque nos hemos levantado a las 5 de la mañana. A las doce ya estaba muerta, vivimos lejos y con el cuerpo cansado, nos regresamos temprano. Yo me he enterado por televisión porque no he podido presenciar esto que han pasó dentro la boda, en el momento que yo he estado presente ha sido muy tranquilo, un ambiente muy lindo, todo súper bien", expresó.