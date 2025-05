Hermano de Ale Baigorria, se pronuncia tras la agresión de Thamara a Verónica Alcalá: "La gente no me cree"

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao fue uno de los eventos más comentados del espectáculo nacional, no solo por su glamour, sino por el escándalo protagonizado por Thamara Medina. La joven, de 23 años, agredió físicamente a su madre durante la celebración, causando conmoción entre los asistentes y en redes sociales.

Tras el incidente, Derek Baigorria, hermano de Alejandra, se convirtió en blanco de preguntas por parte del público, muchos de los cuales lo confundieron como hermano de Thamara. La situación lo llevó a manifestarse públicamente y dejar en claro que no existe un lazo fraternal entre ellos, más allá del vínculo que ella tiene con Alejandra por parte paterna.

"No es mi hermana, entiendan (...) Thamara es hija de Verónica, y sí, es hermana de mi hermana Alejandra por parte de padre, pero no es mi hermana. No quiero que me sigan preguntando sobre eso. Mi madre está bien y fue a la boda, pero no es Verónica Alcalá", expresó en un LIVE de Tiktok