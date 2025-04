Magaly critica a Alejandra Baigorria tras recordar polémicos enfrentamientos con Onelia: "Hipocresía pura"

Luego de que las imágenes de Alejandra Baigorria hablando de Vania Bludau con Mario Irivarren, la empresaria fue muy criticada. La conductora Magaly cree que las acciones de la actual esposa de Said Palao fueron hipócritas hacia Onelia Molina y que nunca la aceptó de verdad.

Magaly llama hipócrita a Alejandra Baigorria

Tras el video que se ha viralizado de la conversación de Alejandra Baigorria y Mario Irivarren, Magaly Medina sacó algunos videos del pasado de los fuertes enfrentamientos que tuvo la empresaria de Gamarra con Onelia Molina en el programa de 'Esto es Guerra'.

"Definitivamente ellas eran enemigas creo que dentro del juego y fuera, cuando se apagan las luces se masticaban, pero no se pasaban. A ella no le agradaba para nada la enamorada de su amigo de Mario Irivarren, tanto así que no los invitó a su boda hasta solo faltando un mes", expresó. la ocnductora.

Compartieron las imágenes donde Alejandra y Onelia terminaban en el piso del set de TV tirándose tortazos, para luego pedirse disculpas e invitarla a su boda. La 'urraca' cree que la empresaria fue hipócrita en aquel momento con la pareja de Mario Irivarren porque solo quería a su amigo presente en su matrimonio.

"Ella fue invitada al reality y le pidió disculpas a Onelia, la hipocresía en persona. Al menos seamos diplomáticos, pero no, es hipocresía pura. Ahí 'todo que sí que te invito' y todavía lo que hace, le ofrece el bouquet y ¿A quién se lo dio? a su amiga Vania Bludau. No la pasaba, no la tragaba, cuando a ti no te cae, no te cae", expresó la periodista.

Magaly sobre peleas entre Alejandra y Onelia - Fuente: Magaly TV La Firme en ATV pic.twitter.com/ivSp8BZ841 — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) April 30, 2025

Fuertes peleas entre Alejandra y Onelia

Para Magaly Medina, las peleas entre Alejandra Baigorria y Onelia Molina traspasaron las pantallas de la TV. Aunque afirmó que la acción que tuvo la 'gringa' en su boda con Mario Irivarren fue una bajeza para la joven odontóloga.

"Las peleas no tenían nada de juego. A Alejandra se notaba fastidiada, molesta y colérica con la otra chica, no la soportaba y cualquier motivo era bueno para jalonearla. Lo que hizo fue lo último, si tu amigo tiene una enamorada que a ti no te cae, lo dejas ¿no?. Tampoco intentas meter a otra por los ojos, me parece muy deshonesto y bajo", señaló finalmente.

Al final, Magaly Medina señala que Alejandra Baigorria se habría comportado hipócritamente con Onelia Molina desde que supuestamente se disculpó con ella, ya que solo quería a Mario Irivarren presente en su boda. Ya que durante su fiesta, salió a relucir que quería meter a su mejor amigo con Vania Bludau.