Dilbert Aguilar rompe su silencio tras polémica con su esposa: "En mi hogar estoy tranquilo"

Dilbert Aguilar se encuentra en el ojo de la tormenta, debido a que recientemente se desató un escándalo con su esposa Jazmín Gutarra. Sin embargo, el cantante de cumbia decidió salir al frente para poner paños fríos e indicó que su familia y su hogar están tranquilos.

El equipo periodístico de Magaly TV, la firme se comunicó con el "pequeño gigante de la cumbia" para conocer su descargo tras la polémica en la que se vio involucrado, pero obtuvieron una respuesta evasiva, ya que en todo momento el cantante se negó a hablar de su familia.

"Reina, yo de mis problemas no hablo con nadie. ¿Quién no tiene problemas?, ¿quién no tiene dificultades en la vida, que tiene todo el mundo? Eso se arregla entre cuatro paredes. Tú sabes que lo mío no lo hablo en televisión", dijo en un inicio.