Bryan Reyna sobre su gol anulado en Perú vs Venezuela: "No me chocó en la mano, hubo injusticia"

El delantero Bryan Reyna habló sobre la polémica decisión arbitral que anuló su gol en la derrota de Perú ante Venezuela por la fecha 14 de las Eliminatorias 2026. El futbolista expresó su molestia por el fallo y reveló el compromiso del equipo de cara a los próximos encuentros.

A su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez, Bryan Reyna brindó declaraciones a los medios y dejó claro que en ningún momento el balón tocó su mano. Según el jugador de Belgrano, el esférico impactó en su cabeza antes de ingresar al arco. Además, cuestionó el desempeño del árbitro chileno Cristian Garay.

"No me toca en la mano, estoy con la mano pegada, me choca en la cabeza y va directo al arco. Hubo mucha injusticia en el partido; le hacen penal a Guerrero, luego una mano, todo estuvo muy mal. Luego no pasaron mucho la repetición del gol", comentó el futbolista.