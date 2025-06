Melissa Klug advierte a Evelyn Vela tras supuestas indirectas: "Que no se meta con mis hijas"

Melissa Klug volvió a acaparar la atención de la prensa tras aparecer en el programa 'América Hoy', donde fue consultada por el vínculo entre su ex amiga Evelyn Vela y Pamela López. La empresaria fue clara al señalar que ya no hablará más de la llamada "Reina del Sur", pero dejó en claro que no permitirá que se metan con sus hijas.

Klug corta lazos con Evelyn Vela y le lanza contundente mensaje

Durante su participación en el programa matutino, Melissa fue cuestionada por la cercanía que ahora existe entre Evelyn Vela y Pamela López, y sobre algunas indirectas que ambas habrían lanzado en redes. Fiel a su estilo, la popular "Blanca de Chucuito" minimizó los comentarios de su examiga y marcó distancia de manera definitiva.

"Yo no le temo a nadie. Que compartan la información que quieran. No me voy a referir, nunca me he referido a Evelyn, nunca me han llamado a los canales para preguntarle su vida. No me han llamado los canales y menos voy a saber su vida", sostuvo Melissa con firmeza.

Ante la insinuación de que Evelyn tendría pruebas o conversaciones privadas, Klug restó importancia y aseguró no tener nada que ocultar.

"Mis amigas las tengo contadas con la mano. Yo las tomo de quién viene. Si tantas cosas tiene que hablar, si tiene chats, que los muestre", expresó, dejando claro que no piensa caer en provocaciones.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue su advertencia directa tras las declaraciones de Evelyn que, al parecer, minimizaron a las hijas de la empresaria.

"Mis hijas son estudiosas y son profesionales (...) Que no se meta con mis hijas porque yo no me meto con sus hijos. Eso sí se lo voy a dejar bien clarito", advirtió tajante.

Relación estable con Jesús Barco y visión sobre la fidelidad

En otro momento del programa, Melissa fue consultada sobre su relación con Jesús Barco. Aunque su voz se oía ronca, explicó que venía de una celebración de cumpleaños. La conversación giró hacia las relaciones a distancia, y Janet Barboza no dudó en preguntarle si su romance con el futbolista atravesaba esa situación

"Nuestra bella Melissa Klug de alguna forma mantiene una relación a distancia con Jesús en este momento, ¿cómo haces?", preguntó Janet. Melissa respondió firme y sin rodeos: "No tengo una relación a distancia. Todas las semanas nos vemos. Él está en Nazca, él va y viene, yo voy y vengo... Todas las semanas no hay ningún día que no nos veamos", aseguró. Janet comentó: "Ay, qué bueno. Menos mal que Nazca está cerca."

La infidelidad no depende de la distancia. Durante la conversación, también se tocó el tema de la fidelidad en relaciones donde hay distancia de por medio. Jean Paul Santa María intervino con una reflexión que generó comentarios.

"Cuando tú quieres ser infiel puedes hacerlo al lado, con tu pareja en tu casa durmiendo. La distancia no es igual a infidelidad", dijo muy seguro. Melissa coincidió con él y respaldó sus palabras.

@ameg_pe 12.06.25 | Flor Polo perdió la corona... y otros premios, según Angie Pajares, directora del Miss Mundo Latina Perú. Fuente: América Hoy ♬ original sound - rizitop🇵🇪

Con esta aparición, Melissa Klug dejó claro que no piensa dar más protagonismo a su pasado con Evelyn Vela. En lugar de eso, reafirmó el buen momento que vive con Jesús Barco y defendió con firmeza a su familia.