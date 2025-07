¿Problemas de pareja? Mayra Goñi y streamer Neutro fueron captados discutiendo afuera de discoteca

La cantante y actriz peruana Mayra Goñi volvió a estar en el centro de la polémica luego de ser captada en una tensa discusión con el popular streamer Neutro. Aunque ambos han negado reiteradamente un vínculo sentimental, las imágenes difundidas han generado más dudas y especulaciones en el mundo del espectáculo.

El programa "¡Todo se filtra!" mostró en exclusiva el enfrentamiento que protagonizaron Mayra Goñi y Neutro la madrugada del domingo pasado, afuera de una discoteca ubicada en Lince. En las imágenes, se observa cómo ambos intercambian palabras en un tono elevado, que recuerda a una pareja en conflicto.

En un momento, Mayra intenta retirarse del lugar acompañada de una amiga, mientras Neutro la sigue, aparentemente para continuar la discusión. Ella sostiene una botella en la mano y él parece detenerla cuando intenta marcharse.

Después de caminar varios metros, ambos grupos abordaron la camioneta del streamer y se alejaron del lugar. A pesar de las constantes negaciones públicas de ambos respecto a una relación amorosa, estas imágenes aumentan las sospechas sobre un posible romance entre ellos.

En paralelo a este revuelo mediático, Mayra Goñi reveló que atraviesa un difícil momento en Estados Unidos. La actriz contó en sus redes sociales que alquiló una habitación de su departamento a un hombre que dejó de pagar el alquiler y que, además, tiene antecedentes penales por tenencia ilegal de armas y violencia doméstica.

"Fui a hablar con él y le dije que tenía que irse porque no me estaba pagando la renta. Simplemente, me dijo que él no se quería ir. Que yo podía iniciar un proceso legal que iba a tardar entre 3 y 6 meses y que, durante ese tiempo, él podía seguir viviendo gratis y que yo tenía que seguir cubriendo sus gastos. Conchudazo", relató la artista.