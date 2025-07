Mayra Goñi sigue viviendo pesadilla en Miami por inquilino problemático: "Mi error fue no ver sus antecedentes"

Mayra Goñi reveló en redes sociales que está viviendo un verdadero tormento por culpa de un inquilino problemático que le alquiló una habitación en su departamento de Miami. La actriz y modelo no averiguó sus antecedentes y eso le salió caro. Incluso confesó que dejar su departamento le costaría miles de dólares.

Mayra Goñi no está pasando por un buen momento en Miami. La actriz y cantante reveló en sus redes que alquilar una habitación en su departamento le trajo más problemas que beneficios. Y es que el inquilino que metió en su casa resultó ser todo un dolor de cabeza.

En un video de TikTok, Mayra contó que tuvo que regresar de Perú por culpa del chico que le alquiló un cuarto. Según explicó, ella firmó un contrato largo y, aunque viaja por trabajo, sigue siendo responsable del depa.

El problema comenzó cuando una de sus amigas dejó la vivienda y buscaron a alguien más para compartir los gastos. Eligieron a un joven que parecía tranquilo, pero al final les salió caro.

"Se la alquilamos a él, me separó, me dio el dinero, vivió ese mes tranquilo y a partir de los próximos meses empezaron los problemas. Dijo que no le pagaban en su trabajo, etcétera... Todo esto ha sido mi responsabilidad por no ver sus antecedentes, para saber a qué persona estaba metiendo a mi casa. Siempre de confiada, cometo mil errores y espero haber aprendido la lección", lamentó Mayra.