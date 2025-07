Paul Michael responde tras se llamado 'mantenido' de Pamela López: "Yo tengo correa"

Hace unos días, Orquesta Candela reveló que Paul Michael está en su delantera musical en una entrevista. Es ahí donde el joven tuvo la oportunidad de responder varias preguntas del medio y acusaciones, desmintiendo que su pareja Pamela López lo haya apoyado de manera económica.

El cantante Paul Michael estuvo recibiendo muchas críticas luego de que empezara a salir con Pamela López a varios centros nocturnos y más, aunque ya se había retirado de la Combinación de la Habana. Muchos artistas del medio de la TV lo empezaron a llamarlo como 'carga carteras' o 'mantenido', debido a que no se conocía un trabajo estable.

Ahora, el joven artista ingresó a Orquesta Candela y fue anunciado en una conferencia de prensa. Es así como finalmente sale a defenderse tras apodos hacia su persona y niega que sea 'mantenido' de su pareja.

"Yo tengo correa. Voy a trabajar con la Orquesta Candela, así que tendré dinero para pagar los gustitos. No me molesta (que le digan mantenido). Me baño en aceite porque sé que no es cierto", expresó ante la prensa según informó 'El Trome'.