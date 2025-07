Ale Venturo sobre conversación con Melissa Paredes por su hija: "Nadie ha parchado a nadie"

La cosa se calmó... por ahora. Ale Venturo decidió romper su silencio tras las declaraciones de Melissa Paredes, quien dijo que la había enfrentado por ciertos comentarios que no le gustaron sobre su hija Mía. En entrevista para el programa "La Noche Habla", Ale fue clara y aseguró que todo fue una conversación entre adultas, sin enfrentamientos ni "parchadas".

Ale Venturo sobre conversación con Melissa Paredes por su hija

La polémica entre Ale Venturo y Melissa Paredes ha dado que hablar en los últimos días. Todo empezó cuando Melissa comentó en televisión que tuvo que "parchar" a Ale por las declaraciones que dio sobre su hija Mía, pero ahora Ale salió a responder y negó todo. Según ella, fue una conversación entre adultas y nada más.

Ale Venturo rompe su silencio. Ale Venturo fue consultada por el programa "La Noche Habla" sobre las declaraciones de Melissa y aseguró que no hubo ninguna discusión fuerte.

"¿Parche? Nadie ha parchado a nadie. Acá simplemente hemos tenido comunicación como adultas y hemos arreglado las cosas, nada más. Todo bien", dijo firme.

La empresaria también explicó que recién hablaron hace poco y que no había visto todas las declaraciones de Melissa.

"Recién hemos tenido comunicación hace poquito. Vi un clip, creo, me parece, pero no he visto todo lo que se dijo", comentó, restándole importancia al asunto.

¿Le cayó mal lo que dijo Melissa? Cuando el reportero le mencionó la polémica frase que lanzó Melissa Paredes, Ale contestó tranquila.

"Lo que te dijo fue que: 'No hagas lo que no te gustaría que te hagan'", mencionó el periodista. Ale respondió con calma. "Ah, no, esa parte no la vi. Pero bueno, no hay problema", dejando en claro que no quiere entrar en más conflictos.

Ale trató de bajarle el tono a la polémica y aseguró que todo está bien entre ellas. Pero algunos seguidores creen que sus respuestas fueron más frías de lo habitual.

¿Qué había dicho Melissa Paredes?

Por su parte, Melissa Paredes dio su versión en el programa "Ponte en la cola", donde contó que sí se incomodó por algunos comentarios que habría hecho Ale sobre su hija.

"A ninguna mamá le va a gustar que digan cosas de tu niña... En su momento a mí me cayó muy bien, me pareció una chica linda, hasta que vi unos comentarios desafortunados quizás sin esa intención", reveló.

La actriz explicó que, en lugar de armar escándalo, decidió escribirle en privado. Y aunque trató de dejar todo en paz, Melissa soltó una contundente frase-

"Somos adultas. Le escribí a ella directamente, lo conversamos en interno, como tiene que ser. No voy a contar nada porque son cosas entre mamás y privadas", dijo tranquila. "Como le dije: 'No hagas lo que no te gustaría que te hagan, y punto'. Nunca hemos tenido una diferencia nosotras", soltó.

¿Se acabó el drama? Por ahora, ambas partes aseguran que todo está solucionado. Ale Venturo y Melissa Paredes dejaron claro que hablaron como personas maduras y que no hay pleito. Sin embargo, en el mundo de la farándula, uno nunca sabe si la paz durará o si habrá más indirectas pronto. ¡A estar atentos!