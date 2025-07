Ale Venturo y Rodrigo Cuba se siguen luciendo juntos en redes sociales: "Estás firmando tu sentencia"

Rodrigo Cuba y Ale Venturo siguen dando de qué hablar, pues, tras su reciente reconciliación, no dejan de mostrarse juntos en redes sociales. Aunque hace apenas dos meses habían terminado su relación sin dar explicación alguna, ahora comparten fotos, videos y románticos mensajes que dejan en claro que el amor entre ellos sigue vivo.

El amor idílico de Rodrigo y Ale

Recordemos que la pareja sorprendió a todos cuando, después de anunciar su ruptura, fueron captados varias veces juntos e intercambiando muestras de cariño. Sin embargo, lo que terminó de confirmar su reconciliación fue el pasado fin de semana, cuando se dejaron ver besándose en medio de un evento musical, generando revuelo entre sus seguidores.

Desde entonces, Rodrigo y Ale han estado más cariñosos que nunca. En sus redes sociales se puede ver fotos abrazados, salidas en familia y dedicatorias llenas de amor. Ambos lucen sonrientes y no temen mostrar que, a pesar de los problemas del pasado, están dispuestos a seguir apostando por su relación y por la familia que han formado.

No obstante, no todo es felicidad, ya que la reconciliación no ha sido bien recibida por todos. Muchas personas en redes sociales comentan que Ale Venturo no debió perdonar a Rodrigo Cuba por segunda vez. Para algunos, las constantes idas y venidas de la pareja generan dudas sobre la estabilidad de su relación.

"Estás firmando tu sentencias", "Ale, ahí no es", "No debiste darle otra oportunidad al gato techero", "Rodrigo hace lo que quiere contigo", "La incondicional del año es...", comentaron.

La reconciliación de Ale y Rodrigo

El programa Amor y Fuego elaboró un reportaje que documentó la divertida noche que tuvieron Ale y Rodrigo. La pareja llegó al evento aproximadamente a la medianoche, y, aunque no se mostraron cariñosos al momento de ingresar, fueron abordados por los reporteros para consultarles sobre su posible reconciliación.

"Estamos tranquilos", dijo el futbolista, aunque, según se supo, había dejado en claro que no pensaba declarar a los medios de comunicación. Por su lado, Ale fue consultada sobre si hubo un tercero en su reciente ruptura, lo cual descartó completamente. "¡Noooo!", dijo.

Una vez dentro del evento, empezaron a coquetear, ya que se tomaron de la mano, se abrazaron y empezaron a beber. Ale cantó varios temas de desamor a viva voz y, al poco rato, comenzó a bailar con Rodrigo, quien se mostraba más cariñoso que nunca.

Sin embargo, el clímax llegó cuando empezaron a bailar de forma muy sugerente y a besarse delante de todos, sin importar que pudieran ser grabados por los reporteros que estaban en el lugar o por los miles de asistentes que fueron al evento.