Tilsa Lozano estaría lista para regresar a la música con canción de desamor: "Ya hablé con DJ Peligro"

Tilsa Lozano fue sin duda una de las modelos más cotizadas de la década pasada e incluso tuvo una breve carrera como cantante. Es así que, la exvengadora dejó abierta la posibilidad de regresar con una nueva canción, junto a DJ Peligro, y que trataría sobre desamor.

En entrevista con un conocido podcast, la exconejita confesó que hay muchas personas que le han pedido su regreso a la música, llegando a crear el hashtag #RevivanaTilsa, por lo que ha evaluado la posibilidad.

"Conversé con DJ Peligro y él me dijo 'tengo un reggaetón'", confesó la ex modelo en un inicio.

La esposa de Jackson Mora se mostró muy emocionada por un posible regreso, pero hizo énfasis en que se encuentra en una faceta distinta de su vida y nada sería como antes, ya que descartó volver a los escenarios o realizar presentaciones con poca ropa, como lo hacía hace varios años.