Sofia Franco frente a cámaras por primera vez tras 'ampay' de Álvaro Paz de la Barra: ¿Qué dijo?

La polémica en torno a Álvaro Paz de la Barra volvió a intensificarse después de que un programa mostrara imágenes del exalcalde en una discoteca junto a Andrea Cifuentes. Tras semanas de silencio, Sofía Franco fue captada por las cámaras y decidió pronunciarse, sorprendiendo por su tono sereno. Además, dejó clara la distancia que mantiene con su aún esposo.

Sofía rompe su silencio y aclara que no hablará del ampay

El encuentro ocurrió en plena vía pública, mientras Sofía realizaba sus actividades diarias. El reportero de 'Amor y Fuego' se acercó para consultarle directamente si había visto el ampay y qué opinaba de la confianza entre Paz de la Barra y Cifuentes.

"Nuestro programa ha sacado unas imágenes con Andrea Cifuentes y Álvaro Paz, ¿tú has visto esas imágenes?, ¿qué nos puedes decir de las imágenes?, ¿tú sabías de esas confianzas de Álvaro?", preguntó el periodista.

Además, la exconductora respondió con naturalidad, dejando claro que no tiene intención de involucrarse en la polémica.

"¿Por qué hacen eso?, estaban esperando a que termine de almorzar, no me asusten. Me asustas, ya hablé chicos, justo me estoy yendo a recoger a mi hijito al colegio, estoy un poquito full", comentó entre risas nerviosas.

Por otor lado, Sofía también explicó que su prioridad es su bienestar personal y sus proyectos, por lo que no desea entrar en detalles sobre la vida de su aún esposo.

"Yo no voy a hablar del tema, espero que respeten, yo estoy trabajando, haciendo mis cosas, lo que me gusta y me han agarrado así", añadió con una sonrisa que intentaba cerrar el tema.

Su postura dejó claro que no busca protagonizar un escándalo ni alimentar las especulaciones que rodean el ampay. Para muchos, su reacción reflejó madurez y un claro deseo de preservar su tranquilidad.

Sofía acepta ir al programa, pero evita hablar sobre su relación

A pesar de que evitó pronunciarse sobre una posible reconciliación con Álvaro Paz de la Barra, la exconductora sí mostró buena disposición cuando le preguntaron si estaría dispuesta a asistir al set de 'Amor y Fuego'. Recordó que mantiene una relación cordial con Rodrigo González y aseguró que no tendría inconvenientes en conversar frente a cámaras.

"Están un poco interesados, nunca había sucedido. Mandé saludos, todo bien. Podremos conversar, dame la dirección a dónde voy y ahí estaré. Todavía le quedan unos chispazos ahí de recuerdos, no tendría problemas (en ir al set), ¿para cuándo?", comentó entre risas. Incluso lanzó una broma respecto a Gigi Mitre: "Sobre todo si no está Gigi, que se comuniquen conmigo, coordinamos".

Aunque no confirmó ni negó un posible acercamiento con Paz de la Barra, su disposición para aparecer en el programa dejó abierta la posibilidad de que, cuando esté lista, pueda contar su versión completa.

Sofía Franco decidió poner punto final al silencio y afrontar las cámaras con tranquilidad, aunque marcó distancia total del escándalo de su aún esposo. Su firme postura demuestra que prefiere priorizar su estabilidad personal y profesional antes que alimentar especulaciones.