Sofía Franco niega vínculo con Álvaro Paz de la Barra, pero Magaly la contradice con videos: "Mi gringa"

Luego del ampay de Álvaro Paz de la Barra con la modelo Andrea Cifuentes, su aún esposa, Sofía Franco, salió al frente para dejar en claro que no tiene ningún vínculo sentimental con el exalcalde de La Molina. Sin embargo, Magaly Medina mostró en su programa videos donde el político dice lo contrario.

Sofía Franco niega romance con Álvaro Paz de la Barra

¡Se encendió la polémica! Sofía Franco rompió su silencio tras el reciente ampay de Álvaro Paz de la Barra con la modelo Andrea Cifuentes. La exconductora salió a aclarar que no mantiene ninguna relación amorosa con el político y que lo único que los une es su hijo en común.

Durante una entrevista con "Arriba mi gente", Sofía fue directa y aseguró que su historia con el exalcalde de La Molina quedó en el pasado. Además, la rubia recalcó que no le molesta ver a Paz de la Barra con otra mujer

"Solo tenemos una relación de padres desde hace cinco años", dijo la exfigura de televisión. "Tiene todo el derecho de rehacer su vida, ¿no?", expresó sin problemas.

Cuando le preguntaron si existía posibilidad de una reconciliación, Sofía fue tajante. Incluso mencionó que en su momento ella podrá rehacer su vida con otra persona.

"Totalmente descartado. Compartimos como familia, no somos nada, pero compartimos como familia. Yo creo que cada quien tiene derecho, al igual que yo en algún momento, pero no se ha dado. Yo soy más difícil, pero pues algún día, ¿quién sabe?", mencionó.

Magaly la contradice

Sin embargo, Magaly Medina no tardó en desmentir las declaraciones de Sofía Franco. En su programa, la popular 'Urraca' recordó que hace apenas unos meses la pareja aparecía muy unida en redes sociales, haciendo videos juntos y compartiendo momentos familiares.

"Yo estoy confundida. O mi memoria falla, o hace poco no se mostraban juntos haciendo tiktoks, promocionándose mutuamente, y él la llamaba 'mi esposa'?", dijo Magaly, sorprendida.

La periodista también mostró un video en el que se ve a Paz de la Barra hablando frente a cámara con tono cariñoso. Al respecto, Magaly ironizó la situación.

"Acá estoy con mi gringa, así que mi gringa, por si acaso, eh", se le escucha decir al exalcalde. "¿Qué quiere que pensemos? ¿Que era un teatro armado solo para el público, para ganar simpatizantes?", comentó Magaly tras ver el video.

Pero eso no fue todo. La conductora de "Magaly TV La Firme" mostró otro clip, de junio de este año, donde Álvaro Paz de la Barra afirmaba que había retomado su relación con Sofía. Ante esas declaraciones, Magaly fue contundente.

"Pedí disculpas a la persona que amo, que es Sofi. Ya hemos regresado hace poco más de dos años. Si tengo que ir hasta el final para cuidar la reputación de mi esposa y de mi hijo, lo haré", decía el político en aquella ocasión. "¿A quién le creemos? ¿A la Sofi o al esposo? ¿Cómo se puede confiar en personas que quieren lanzarse a la vida política y mienten con tanto desparpajo?", comentó Magaly.

Mientras Sofía Franco asegura que su relación terminó hace cinco años, los videos que mostró Magaly contarían otra historia. Además, la conductora recordó que Paz de la Barra ya la ha amenazado antes con demandas por tocar temas de su vida privada.

En conclusión, Sofía Franco sostiene que solo la une a Álvaro Paz de la Barra la paternidad de su hijo. No obstante, Magaly Medina mostró videos que la desmienten y dejó entrever que la historia aún no ha terminado y que pronto podrían salir más detalles sobre esta polémica.