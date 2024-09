¿Puro show? Samantha Batallanos rompe su silencio tras ser vinculada con popular tiktoker

Samantha Batallanos continúa dando de qué hablar, pues recientemente apareció en una transmisión en vivo coqueteando con un conocido tiktoker llamado 'Neutro'. Las imágenes expuestas por Magaly Medina muestran a la modelo bailando sensualmente delante del creador de contenido.

Ante ello, la ahora vedette se pronunció tras las diversas especulaciones sobre una posible relación sentimental con el influencer. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La modelo Samantha Batallanos aclaró que no tiene una relación sentimental con el influencer 'Neutro', ya que el hecho de coquetearle y mostrarse desinhibida no significa que haya un vínculo más allá de una simple amistad. Además,l resaltó que está disfrutando de su soltería tras finalizar su relación con Jonathan Maicelo.

"Que le pregunte a una persona que si le gusta o no mi cola, no tiene mucha relevancia en un ámbito sentimental. Yo soy así, desinhibida, no tengo vergüenza de hablar de temas tabú, soy una persona de mente abierta, asi que esas cosas para mi son demasiado normales. Estuve jugando, divirtiéndome y la estoy pasando bien, estoy disfrutando de mi soltería", aclaró en una entrevista para Trome.