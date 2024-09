Yiddá Eslava se presenta en el podcast de Magaly y destruye a Julián Zucchi: "Son sus hijos"

La exintegrante de 'Combate', Yiddá Eslava, es la nueva invitada en el podcast de Magaly Medina. La periodista compartió un avance del nuevo capítulo de su programa de YouTube en redes sociales y se puede escuchar que Yiddá habla fuerte claro sobre la complicada relación que lleva con el padre de sus hijos, Julián Zucchi.

Recordemos que Julián y Yiddá terminaron su relación a finales del año pasado y todo parecía ir bien, incluso hicieron una última obra juntos. Sin embargo, todo cambió cuando Julián fue captado junto a la reportera Priscila Mateo, quien es su novia hasta la actualidad aunque él no lo ha confirmado al 100%.

Yiddá destruye a Julián Zucchi

La ex participante de 'Esto Es Guerra' contó el preciso momento en que su relación, como padres, con Julián Zucchi se resquebrajó a tal punto de llegar a una disputa pública. Según dijo, todo se produjo cuando el actor dejó que sus hijos tengan contacto con su nueva pareja.

"Cuando tu sacas tu ampay, yo me puse como un demonio enjaulado. Se notó, clarísimo, pero ahora entiendes por qué. Hay algo que yo no entendía y esa es la única cosa que yo podría, si algún día si ellos siguen yo tengo algo que decirle a la cara es: ¿No te podías esperar unas horas más?", expresó sumamente indignada.

Enseguida, reveló que Julián sólo ve a sus hijos dos días por semana, aunque entonces antes sólo los veía un día, por lo que no entiende cuál era la necesidad de exponerlos con la presencia de Priscila Mateo.

"Mis hijos solo se quedaban un día a la semana con su papá, un día Magaly en esa época, ahora, se quedan dos. Se quedaban de viernes para sábado. ¿Por qué hacer eso?", agregó.

Yiddá sufre accidente en 'EEG'

La querida actriz Yiddá Eslava ha estado en el centro de atención tras sufrir una fuerte lesión en el programa "Esto es Guerra". Durante una de las emocionantes competencias, se fracturó el tabique de la nariz y ahora se enfrenta a la necesidad de una operación.

A pesar de la gravedad de la situación, Yiddá ha decidido tomarlo con humor y, en un comentario divertido, mencionó que tras la cirugía, va a quedar con la nariz de Michael Jackson.

No cabe duda que la relación entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi no terminó nada bien pero hasta ahora no se sabía el motivo. Sin embargo, la actriz reveló en el podcast de Magaly que la buena relación de padres que llevaban se terminó cuando el actor decidió juntar a sus hijos con su nueva novia.