Alejandra Baigorria responde críticas tras el lanzamiento de su perfume y alista demanda: "Estoy cansada"

La empresaria Alejandra Baigorria, conocida por su trayectoria en el mundo de la moda, enfrenta una controversia tras el lanzamiento de su nuevo perfume. Un experto en fragancias ha cuestionado la calidad del producto, lo que ha llevado a Baigorria a tomar medidas legales.

El perfume, que representa una extensión de la marca personal de Baigorria, ha generado tanto interés como críticas. Joaquín Cisneros, un reconocido perfumista, ha sido el principal detractor, calificando el aroma como "agua de colonia" y sugiriendo que no cumple con las expectativas de calidad. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Tras las críticas del perfumista Joaquín Cisneros hacia el perfume de Alejandra Baigorria, emitidas en el programa 'Todo se filtra', la empresaria optó por el silencio durante varios días. Sin embargo, finalmente rompió su silencio a través de su cuenta de Instagram.

En su mensaje, la influencer expresó su indignación ante los comentarios despectivos del especialista, argumentando que estas críticas constituyen una forma de competencia desleal, dado que Cisneros también está involucrado en la industria de los perfumes.

"Estoy cansada, no del raje ni del hate, porque lo he tenido toda mi vida y peores cosas. A mí lo que me molesta es que un peruano sea el que hunda a otro peruano con un emprendimiento y es por eso que el Perú está así, porque siempre estamos mirando lo que hace el de al lado. Entonces, si al de al lado le va mejor, lo 'chanco' y gastas la energía en 'chancar' al de al lado en lugar de hacer mejor tu producto", afirmó la empresaria.