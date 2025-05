Alejandra Baigorria crítica la falta de entrenamiento en 'EEG': "Quiero ver competencias de verdad"

Alejandra Baigorria fue una de las participantes más antiguas en Esto es Guerra, ya que venía desde Combate. Ahora que se encuentra alejada de los realities de competencia, hizo una fuerte crítica contra su exprograma, indicando que las competencias han bajado mucho de nivel.

La popular 'Rubia de Gamarra' abandonó el programa hace unos años para dedicarse a ser empresaria a tiempo completo, ya que tiene diversos negocios de ropa y salones de belleza, los cuales le demandan mucho tiempo.

Sin embargo, se mantiene ligada a la televisión, debido a que es influencer y su esposo, Said Palao, aún forma parte del reality de competencia de América Televisión.

Alejandra no tuvo reparos en hacer un análisis sobre las competencias que se transmiten actualmente. La empresaria publicó una foto mientras veía el programa y cuestionó la competitividad de los participantes, indicando que en sus tiempos todo era distinto y que extraña la adrenalina que se vivía en el set.

Alejandra Baigorria critica a 'EEG'

Alejandra Baigorria y Said Palao atraviesan una etapa llena de felicidad tras su matrimonio y su reciente luna de miel por Europa. Sin embargo, un video protagonizado por el padre de la empresaria, Sergio Baigorria, desató una ola de rumores sobre un posible embarazo. Las imágenes generaron especulaciones, pero la 'Gringa de Gamarra' decidió romper su silencio y aclarar la situación.

Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Alejandra Baigorria se refirió al video donde su papá hace un comentario que fue interpretado como una señal de embarazo. La ex chica reality, aseguró que todo se trató de una broma y que no hay nada de cierto en los rumores.

"Mi papá es como un niño grande y nada, obviamente, él quiere ser abuelo. Entonces, comienzan a molestar, pero no pasa nada (...) Hay planes, pero todavía no. Estamos en eso. No hay barriga, me he puesto la correa para disimular", explicó entre risas.