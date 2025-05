Brian Rullan lanza dardo fulminante tras 'saliditas' de Laura Spoya los fines de semana: "Te lo regalo"

El empresario mexicano Brian Rullan ha encendido las redes sociales con un fuerte mensaje en sus historias, interpretado como una clara indirecta hacia su aún esposa, la modelo peruana Laura Spoya. La frase fue publicada luego de que se viralizara un pódcast donde se sugiere que Laura habría salido de fiesta acompañada de un grupo de amigos y un misterioso galán.

El escándalo empezó cuando el exchico reality Israel Dreyfus acudió a una entrevista en el podcast de Laura y aseguró haber visto a la exMiss Perú divirtiéndose el fin de semana. Estas declaraciones han sido interpretadas como una prueba más del distanciamiento entre la pareja, que ya venía siendo objeto de rumores desde hace varias semanas en redes sociales.

Después que el programa termine, las declaraciones de Israel se hicieron virales y no pasó mucho tiempo para que Brian Rullan utilice sus redes sociales para publicar un curioso mensaje que alimenta los rumores de una crisis matrimonial con Laura.

La periodista Magaly Medina no tardó en pronunciarse sobre la situación. Durante su programa nocturno, analizó el polémico mensaje que Rullan subió a sus redes y lo calificó como una muestra evidente del malestar emocional del empresario, quien habría reaccionado ante la exposición pública de su vida privada.

Magaly también advirtió que el tono de las publicaciones de Brian refleja un estado de ánimo impulsivo y que, de seguir así, podría terminar diciendo algo más grave. La comunicadora sugirió que Laura debería romper su silencio para aclarar el panorama, ya que su falta de respuesta está generando aún más especulaciones entre el público.

Cabe resaltar que hasta el momento, Laura Spoya no ha emitido ningún comunicado oficial y su silencio ha hecho crecer las dudas sobre la verdadera situación de su matrimonio.

Durante la entrevista de Israel en 'Good Time', recordaron varios momentos de cuando Israel se inició en el reality Combate junto a Mario Irivarren, quien también es conductor del podcast junto a Laura y Gerardo Pe.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el tono de la conversación girara hacia la vida sentimental de Israel. En determinado momento, el joven comentó que actualmente se encuentra soltero y no tiene deseos de tener una relación formal con nadie. Incluso compartió un caso especial que le tocó vivir.

"Hasta ahorita somos patas, creo que ha sido mi relación más sana con una chica con la que no he estado, al menos", contó Israel respecto a una joven con la que salió durante un tiempo , y con la cual, al parecer, mantiene una excelente relación amical.

Esto provocó que Laura le hiciera una pregunta: "¿Y piensas que alguna vez te vas a estabilizar?". La respuesta de Israel fue contundente, ya que recordó el estado de la relación de la conductora.

"¿Qué significa estabilizar? Tú estás al borde del divorcio y me vienes a hablar a mí de estabilizar. No seas paloma...", dijo Israel entre risas, mientras Laura se quedó en shock y no supo qué más decir.