Said Palao se pronunció sobre supuesto embarazo de Alejandra Baigorria: ¿Qué dijo?

Alejandra Baigorria y Said Palao viven uno de los mejores momentos de su relación tras regresar de su luna de miel por Europa. A un mes de haberse casado, la pareja se mantiene en el foco de la atención mediática y en redes sociales, esta vez por un rumor que asegura que Alejandra estaría embarazada. Sin embargo, Said Palao se encargó de aclarar la situación y desmentir la noticia.

Said Palao aclara rumores de embarazo

En declaraciones al programa 'Más Espectáculos', Said Palao explicó que desconoce el origen de estos rumores y negó que haya un bebé en camino. El ex chico reality recalcó que, pese a la reciente luna de miel, no han presentado señales que indiquen un embarazo.

"Si bien nos hemos ido el lunes de miel, no hemos tenido indicios ni molestias ni por ahí un vómito o algo, no, estamos igual, pero no tenemos indicios de que seamos tres o vayamos a ser tres", afirmó.

Además, Said explicó que su relación siempre ha avanzado con calma y que esta vez no será la excepción. No descartó la posibilidad de formar una familia en el futuro cercano, pero por ahora no está en sus planes inmediatos.

"Las cosas, como te digo, en nuestra relación se han dado siempre paso a paso, a su tiempo y todo se va a dar así. En nuestro caso ya lo buscaremos en un futuro temprano, pero ahorita no. Que nosotros sepamos, no", agregó el guerrero.

El origen del rumor y la respuesta de Alejandra Baigorria

Los rumores sobre el supuesto embarazo surgieron tras un video viral protagonizado por Sergio Cheky Baigorria, padre de Alejandra. En la grabación, mientras conversaba con su hija en un salón de belleza, el hombre hizo un comentario que desató la especulación. Mirando el abdomen de Alejandra, dijo:

"A ver la barriguita, la barriguita, uy". La empresaria respondió con humor y desvió el tema diciéndole que sería abuelo.

Por su parte, Alejandra también rompió su silencio y aclaró la situación. Aunque no tiene planes de ser madre próximamente, reconoció que tras la luna de miel no se ha hecho ninguna prueba para confirmar o descartar un embarazo.

"No te puedo decir que no porque no me hice ninguna prueba ni nada, pero la verdad es que no está en planificación. Uno nunca sabe, las cosas pueden pasar", comentó la empresaria.

Alejandra Baigorria y Said Palao siguen disfrutando de su matrimonio y aunque los rumores de un embarazo sorprendieron a muchos, la pareja fue clara al desmentirlos. Ambos mantienen su postura de seguir construyendo su relación paso a paso, sin presiones.