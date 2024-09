¡En exclusiva! Los 5 de Oro llegaron al programa de Habla Kausa presentando el tema "Mix Cristian Castro"

Los chicos de Los 5 de Oro es uno de los grupos más sonados de la cumbia peruana que viene con nuevos éxitos musicales. Hoy, estuvieron en el programa de Habla Kausa para presentar su más reciente producción "Mix Cristian Castro".

Presentan "Mix Cristian Castro"

Hoy en el programa radial de Habla Kausa, conducido por Rolly Javier y La Nina Karibeña, llegaron unos invitados especiales que pusieron de cabeza el set. Los integrantes de Los 5 de Oro llegaron para hacer gozar al público cantando varios de sus éxitos musicales y presentar su más reciente tema en exclusiva.

Este nuevo tema es "Mix Cristian Castro" que ya se encuentra sonando a través de Radio Karibeña. Esta canción reúne los éxitos más sonados del reconocido artista internacional Cristian Castro en versión cumbia al estilo de la agrupación. Los integrantes de Los 5 de Oro cantaron en exclusiva para todos los oyentes de Habla Kausa.

Los temas que componen el mix son: "Nunca voy a olvidarte" en la voz de Jesús Sartori, "Si me ves llorar por ti" por Renzo Montenegro, "Vuélveme a querer" con Yarel Rojas y "No podrás" en la voz de Jean Paul Zavala. Durante el programa, hicieron bailar a la locutora radial todo el momento, no queda duda que este tema se convertirá en el favorito del público y muy pronto se estará estrenando en su canal de YouTube.

¡Se divierten en Habla Kausa!

Los chicos de Los 5 de Oro hicieron de la suyas en el programa musical de Habla Kausa. Todo el momento hicieron reír a todos con sus ocurrencias y gran sentido del humor. Moisés Vega, Jean Paul Zavala, Renzo Montenegro, Yarel Rojas y Jesús Sartori cantaron varios de sus éxitos musicales.

Durante todo este tiempo de convivencia entre los integrantes de Los 5 de Oro, han formado una fuerte amistad. En cada concierto y en cada lugar donde se presentan, muestran una gran confianza entre ellos y siempre se divierten.

Más de Los 5 de Oro

Los integrantes de Los 5 de Oro cuenta con un gran talento musical que los ha llevado a tener muchos éxitos musicales y hacen de cada presentación un espectáculo único. Actualmente, el grupo de cumbia se encuentra conformado Moisés Vega, Jean Paul Zavala, Renzo Montenegro, Yarel Rojas, Jesús Sartori y el animador Ángel Fernández.

Los chicos han formado una bella amistad en este tiempo y en cada escenario se divierten juntos, contagiando esa energía entre sus fanáticos. Entre sus canciones más pedidas están: "Pa' Que Me Invitan", "La Caballita", "No Sufriré Por Nadie", "Mix Los 5 de Oro", "Mix Calientitas", "Ya Supérame", "El maletero", y el más reciente "Mix Cristian Castro" que presentaron hoy en Habla Kausa.