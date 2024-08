¡Primer lugar! La Única Tropical lidera con "Partido en Dos" en los videos más populares de Perú en YouTube

La Única Tropical es una agrupación de cumbia que en los últimos meses la rompió con su canción "Partido en Dos". Ahora, el videoclip de este tema los ayudó a conseguir una marca en el YouTube de Perú, ocupando el primer puesto entre los videoclips más populares desde su estreno.

¡Rompieron un récord en el Perú!

Durante los últimos 26 años, La Única Tropical se ha convertido en un ícono de la cumbia peruana con varios de sus éxitos musicales. Además, cuenta con una delantera musical muy talentosa que hace gozar al público con cada uno de sus temas.

En este año, el grupo de cumbia ha tenido muchos éxitos musicales, pero el que se llevó por encuentro a todos fue la canción "Partido en Dos". Este tema se convirtió en un boom, que lograron volverse virales en las redes sociales y alcanzar a fans de todas las edades. Tanto fue la acogida del público, que el videoclip en su canal de YouTube ha logrado importante récord.

"Hoy 24 de Agosto se cumplen 6 MESES desde el estreno de 'Partido en dos' convirtiéndose su video musical por 6 meses consecutivos en el N° 1 en YouTube obteniendo así el Récord a Orquesta de Cumbia con más tiempo en este Top! siendo para nosotros un logro muy importante en nuestra historia musical...

Ya pronto a superar los 80 MILLONES de reproducciones les agradecemos por su apoyo y cariño ¡Los queremos!", compartieron en sus redes sociales.

Sobre 'Partido en Dos'

El videoclip de "Partido en Dos" en el canal de YouTube de La Única Tropical está a punto de superar los 80 millones de reproducciones en seis meses. Sin duda, es un éxito que ya se ha convertido en un himno entre miles de peruanos que siguen escuchándolo. Por ello, al publicar la noticia, muchos usuarios los felicitaron por esta canción.

"Ustedes son increíbles me fascinan sus canciones y la humildad de sus personas", "El mejor tema muy lindo en la voz de Carlitos que sigan los éxitos", "Se lo merecen por ser la orquesta que me hizo bailar demasiado", "Es ya un himno. Que sigan los éxitos chicos", "Es un privilegio escucharlos", "Y como no ser los número 1 con tremendo temazo", fueron algunos de los comentarios.

Más de La Única Tropical

La orquesta de Sechura, La Única Tropical, ha conquistado a todo el Perú con sus canciones e incluso, han llegado a nivel internacional. Entre sus temas con más reproducciones en su canal de YouTube, tenemos: "Si esta casa hablara", "Cuál Adiós", "Se Me Ha Perdido un Corazón", "Asesina de Amor", "Te Burlaste de Mí", "Me Tiraste al Mar", "No te equivoques corazón" y el más reciente éxito "Partido en Dos".