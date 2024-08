¿Indirecta para Edwin? Ana Lucía Urbina publica curioso video: "Quiero a alguien que venga feliz"

Corazón Serrano es una de las agrupaciones de cumbia más queridas del país por sus grandes éxitos y talentosas vocalistas. Entre sus filas está Ana Lucía Urbina que hace gozar al público con su bella voz y carisma. Por medio de sus redes sociales, la cantante compartió un video muy curioso que podría ser una indirecta para su expareja Edwin Guerrero.

La cantante Ana Lucía Urbina es una artista que ha conquistado el corazón de sus seguidores desde que ingresó a Corazón Serrano. Desde aquel momento, la joven siempre ha formado parte del grupo hasta la actualidad, llegando a lanzar muchos exitosos temas que cuenta con millones de reproducciones.

Este año, la vocalista pasó por momentos muy complicados en su vida personal y el público se enteró había regresado con su expareja Edwin Guerrero, aunque por poco tiempo. Ahora, anunció que se encontraba soltera por medio de sus redes sociales y publicó un video muy curioso donde estaría mandando una indirecta al director musical.

"Yo no soy mecánico para arreglar a nadie. Yo quiero a alguien que venga feliz, que venga completo y que compartamos completo. Eso de la media naranja, no existe. Yo estoy viviendo mi soltería, no estoy sobreviviendo", expresó en sus redes sociales.