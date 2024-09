¡Quiere su espacio! Yahaira Plasencia afirma que es más feliz estando soltera que con pareja

La artista Yahaira Plasencia se ha convertido en una cantante de la salsa peruana que viene representando al Perú a nivel internacional. La joven anunció hace mucho tiempo que se encuentra soltera y afirmó sentirme más feliz así, que con un novio.

Yahaira Plasencia se encuentra dedicando todo su tiempo a su trabajo y lograr la internacionalización de su carrera musical. Por medio de sus redes sociales, ha comunicado que está realizando muchos proyectos musicales y más sorpresas para sus fans.

Aunque en las últimas semanas, la salsera ha sido vinculada con su expareja Jefferson Farfán, la cantante ha hecho caso omiso a ello. Además, en más de una ocasión ha revelado que no volvería con él y por ello, por medio de sus redes sociales expresó sentirse actualmente muy feliz. La 'Patrona' estaría en su mejor momento a nivel personal y reveló que ama estar sola que acompañada.

"La verdad que sí amigos. mentiría si les digo que no. Me gusta estar sola, me gusta tener mi espacio, me gusta tener mis tiempos para mí, para conocerme más, para invertir también en mis tiempos libres en cosas productivas para mí. Estoy enfocada en mis cosas, proyectada. De hecho disfruto cada etapa ¿no? cuando estoy con pareja también lo disfruto, pero cuando estoy sola siento que también lo disfruto y más", reveló.