¡Su debut! Rafael Cardozo sorprendió al actuar en "Al Fondo Hay Sitio" como 'Joel Guapo' (VIDEO)

Rafael Cardozo, el conocido exparticipante de "Esto Es Guerra", ha sorprendido a sus seguidores al ingresar como actor en "Al Fondo Hay Sitio" (AFHS) como 'Joel Guapo'. La noticia se dio a conocer el pasado 1 de octubre, y los fanáticos estuvieron emocionados con su nuevo personaje.

El exparticipante de "Esto Es Guerra" ahora encarna a 'Joel Guapo', una versión renovada del querido 'Joel Gonzales', interpretado por Erick Elera. La llegada de Rafael al programa se produce en un momento cómico, ya que el personaje de Anastasia, interpretado por Axah, se golpea la cabeza y empieza a confundir a Rafael con el 'Joel' original.

Un reto emocionante. Rafael Cardozo no solo estuvo disfrutando de su nuevo papel, sino que también es consciente de los retos que esto implica.

En una entrevista con América Televisión, el brasileño confesó: "¡Qué difícil! Imagínate, yo nunca he actuado a no ser en 'Esto Es Guerra', pero hacía cosas que nada que ver con 'Al Fondo Hay Sitio' y me ponen justo a hacer de Joel. ¡Qué difícil!". A pesar de su experiencia en televisión, Rafael sabe que este nuevo papel requiere preparación.